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У участников испытаний российской вакцины от COVID-19 выявили антитела
Ученые-медики выявили антитела у добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, разработанную при участии Минобороны РФ, заявил в интервью газете... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:07
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, общество

У участников испытаний российской вакцины от COVID-19 выявили антитела

00:07 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Ученые-медики выявили антитела у добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, разработанную при участии Минобороны РФ, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
"Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сказал он.
Борисевич подчеркнул, что научные достижения и опыт сотрудников 48-го ЦНИИ ВС РФ помогли значительно сократить сроки совместной с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них порядка 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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