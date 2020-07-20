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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
безопасность
общество
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только надо добавить в текст, что испытания прошли на 18 добровольцах, молодых ребятах, военнослужащих. тогда будет все более-менее правдиво.
41
Замечательно все это. Не делайте их только обязательными. Я поставлю вакцину. Только спустя пару месяцев, когда убежусь, что это не нанесет серьезный вред здоровью.
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россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, безопасность, общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

00:03 20.07.2020
13318
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
"В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек", - сказал он.
При этом Борисевич отметил, что ученым еще предстоит "огромный пласт" аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация вакцинного препарата.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них порядка 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
только надо добавить в текст, что испытания прошли на 18 добровольцах, молодых ребятах, военнослужащих. тогда будет все более-менее правдиво.
20 июля, 00:57
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
26202011
Замечательно все это. Не делайте их только обязательными. Я поставлю вакцину. Только спустя пару месяцев, когда убежусь, что это не нанесет серьезный вред здоровью.
20 июля, 00:43
Aleksei Asdf
6190006
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