Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На реке в деревне Кривая Лука Орловской области во время купания мужчина стал тонуть. Ему на помощь поспешил товарищ, однако не рассчитал силы и сам начал уходить под воду. Мужчины стали звать на помощь. Недалеко от водоема находился полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Орлу Иван Шелепкин.