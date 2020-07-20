Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На реке в деревне Кривая Лука Орловской области во время купания мужчина стал тонуть. Ему на помощь поспешил товарищ, однако не рассчитал силы и сам начал уходить под воду. Мужчины стали звать на помощь. Недалеко от водоема находился полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Орлу Иван Шелепкин.
Как сообщает официальный портал МВД, полицейский, мгновенно оценив обстановку, помог одному из тонувших выбраться на берег. В это время второй мужчина уже скрылся под водой. Полицейский нырнул следом за ним. С третьей попытки ему удалось обнаружить орловца на дне реки. Обхватив обессилевшего молодого человека, полицейский проплыл с ним до берега, оказал первую помощь и находился рядом до приезда бригады скорой медицинской помощи.
"Благодаря решительности и самоотверженности старшего сержанта полиции Ивана Шелепкина, проявленным в экстремальной ситуации, удалось спасти человеческие жизни", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.