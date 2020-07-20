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Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин
На реке в деревне Кривая Лука Орловской области во время купания мужчина стал тонуть. Ему на помощь поспешил товарищ, однако не рассчитал силы и сам начал... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:46
хорошие новости
хорошие новости
орловская область
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https://ria.ru/20200625/1573455238.html
Надо больше таких людей.
16
Вот таким должен быть настоящий полицейский!!! Хотя,думаю его погоны не сыграли особой роли,это его людские качества,молодец!,родители могут гордиться
15
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орловская область
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574578587_0:4:1170:662_1400x0_80_0_0_2e92cf60120e47b73091828b5566cb70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, орловская область

Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин

08:00 20.07.2020 (обновлено: 13:46 20.07.2020)
1637
© Фото : МВД России по Орловской области Полицейский Иван Шелепкин спас двух тонущих мужчин в деревне Кривая Лука Орловской области
Полицейский Иван Шелепкин спас двух тонущих мужчин в деревне Кривая Лука Орловской области
© Фото : МВД России по Орловской области
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На реке в деревне Кривая Лука Орловской области во время купания мужчина стал тонуть. Ему на помощь поспешил товарищ, однако не рассчитал силы и сам начал уходить под воду. Мужчины стали звать на помощь. Недалеко от водоема находился полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Орлу Иван Шелепкин.
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Как сообщает официальный портал МВД, полицейский, мгновенно оценив обстановку, помог одному из тонувших выбраться на берег. В это время второй мужчина уже скрылся под водой. Полицейский нырнул следом за ним. С третьей попытки ему удалось обнаружить орловца на дне реки. Обхватив обессилевшего молодого человека, полицейский проплыл с ним до берега, оказал первую помощь и находился рядом до приезда бригады скорой медицинской помощи.
"Благодаря решительности и самоотверженности старшего сержанта полиции Ивана Шелепкина, проявленным в экстремальной ситуации, удалось спасти человеческие жизни", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
43821013
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Хорошие новостиХорошие новостиОрловская область
Популярные комментарии
Надо больше таких людей.
20 июля, 09:14
Константин Деткин
1600000
Вот таким должен быть настоящий полицейский!!! Хотя,думаю его погоны не сыграли особой роли,это его людские качества,молодец!,родители могут гордиться
20 июля, 11:53
Максим Манаевский
1500000
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