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Европа и Америка вступают в битву из-за России
Сага о "Северном потоке — 2" получила интересное продолжение, в том смысле, что американские попытки остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:39
россия
жозеп боррель
майк помпео
северный поток — 2
газпром
евросоюз
сша
мнение - авторы
в мире
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Позор. Некогда сильная держава, стала, по своей сути, сырьевым придатком развитого мира, и до такого состояния Россию довела команда очень эффективных менеджеров, которые вбивают нам в головы нашу значимость на международной арене.
756
Давайте будет честны, когда Госдеп, называл "Северный поток" геополитическим оружием, он был абсолютно прав. В трубе еще нету газа, а "союзники" уже поднимают "кулаки".
404
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Иван Данилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, жозеп боррель, майк помпео, северный поток — 2, газпром, евросоюз, сша, мнение - авторы, в мире

Европа и Америка вступают в битву из-за России

08:00 20.07.2020 (обновлено: 10:39 20.07.2020)
209251
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Сага о "Северном потоке 2" получила интересное продолжение, в том смысле, что американские попытки остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода могут привести не только к тому, что он получит дополнительную поддержку от европейских политиков, но и к тому, что Евросоюз озаботится системной защитой от американских санкций.
Если сравнивать ущерб американским интересам от "Северного потока — 2" и урон в случае создания "антивандальной" (антисанкционной) финансово-экономической системы в самом Евросоюзе, то российский газопровод практически не имеет значения. И если Вашингтон будет лишен возможностей в действительно важных вопросах давить на Брюссель или европейские компании санкциями, то для американской внешней политики это будет катастрофа планетарного масштаба.
Строительство трубопровода Северный поток — 2
16 июля, 17:32
Немецкий бизнес ответил на угрозы США по "Северному потоку — 2"
На прошлой неделе конфликт по линии Вашингтон — Брюссель, а по сути — Госдеп — Еврокомиссия, обострился из-за того, что главы американской и европейской дипломатии обменялись угрозами и заявлениями, содержащими взаимную жесткую критику.
Майк Помпео решил уничтожить так называемую оговорку Тиллерсона — ограничение на введение санкций против компаний, содействовавших строительству "Северного потока — 2" до принятия закона о санкциях. Эта "оговорка", появление которой в первоначальном пакете антироссийских и "антигазпромовских" санкций приписывают тогдашнему госсекретарю Тиллерсону, понимавшему, что "наказывать" крупные европейские нефтегазовые компании — это очень плохая идея, была отменена в преддверии поездки Помпео в Евросоюз, что можно было воспринять как жест устрашения. Глава Госдепа даже перешел к прямым угрозам, потребовав от всех компаний, имеющих или имевших отношение к проекту, "выйти из него" или получить санкции, которые (если руководствоваться американскими стандартами и историческим опытом) будут предполагать уничтожение их американского бизнеса, отключение от долларовой системы, конфискацию имущества и запрет на посещение США для их директоров. Помимо того, что под каток американских санкций может попасть огромное количество европейских компаний, которые занимаются, например, портовыми услугами или страховкой, создается впечатление (и его разделяют некоторые западные СМИ), что Госдеп также намекает на готовность все-таки "наказать долларом" ведущих европейских партнеров "Газпрома", то есть Wintershall, OMV, Engie, Shell и Uniper.
Строительство газопровода Северный поток-2
17 июля, 18:07
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока – 2"
С одной стороны, такая эскалация — мощный шаг в плане демонстрации серьезности намерений Вашингтона в плане блокирования "Северного потока — 2". С другой — не очень понятно, чего можно добиться с точки зрения демонстрации чего-либо, кроме намерений: деньги европейских партнеров "Газпрома" уже вложены в проект, а сам трубопровод достраивается силами самой российской компании, которая сейчас является единственным акционером компании, владеющей газопроводом.
Таким образом, даже если бы иностранные компании хотели выйти из проекта, это просто невозможно сделать — поезд уже ушел. Получается, что санкции против европейских компаний были бы просто местью, абсолютно бессмысленной с точки зрения блокирования газопровода. Конечно, Вашингтон может попробовать ввести санкции против покупателей российского газа в Европе, но тут возникнет целая серия технических проблем и внешнеполитических рисков.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
17 июля, 23:45
Боррель обеспокоен санкциями США против "Северного потока — 2"
Довольно легко выстроить схемы продажи "газпромовского" газа таким образом, чтобы конечных покупателей было довольно непросто определить, поставив тем самым США еще и перед выбором: закрыть глаза на неэффективность санкций или ввести "ковровые" санкции против всех компаний, которые будут заподозрены в покупке российского газа. Сценарий дальнейшей эскалации именно такого рода вполне возможен, но вряд ли Вашингтону понравятся последствия.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письменном заявлении осудил американские методы воздействия на Евросоюз:
"Я глубоко обеспокоен растущим применением санкций или угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов. Мы стали свидетелями этой развивающейся тенденции в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно в случае проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". <...> Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами. В тех случаях, когда цели внешней политики и политики безопасности (относящиеся к Евросоюзу и США. — Прим. авт.) общие, очень ценной является координация целенаправленных санкций с партнерами. Мы видели много положительных примеров этого и будем продолжать координировать (санкции. — Прим. авт.) там, где можем. А там, где существуют политические разногласия, Европейский союз всегда открыт для диалога. Но этот (диалог. — Прим. ред.) не может иметь место на фоне угрозы санкций".
Символический сварной шов Турецкого потока
29 июня, 08:00
Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции
Это заявление можно было бы воспринять как ничего не значащее "беспокойство" дипломата, на которое Вашингтон не обратит никого внимания, если бы не один нюанс. Американские СМИ, в частности агентство деловой информации Bloomberg, уже писали о том, что Германия рассматривает возможность ответных санкций против США для того, чтобы отомстить за санкции против "Северного потока — 2" и отучить Штаты от вмешательства в европейскую энергетическую политику.
А в контексте заявления Борреля стоит вспомнить то, каким образом он недавно ответил на вопрос французского евродепутата по поводу американских санкций:
"Комиссия готовит почву для принятия усиленного механизма санкций, который повысит устойчивость Европы к воздействию экстерриториальных санкций, введенных третьими странами". Боррель не уточнил, какую форму примет этот механизм или когда он будет введен, сообщало две недели назад британское агентство Рейтер".
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
25 мая, 14:26
Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России
Самым очевидным механизмом, который может буквально демонтировать всю санкционную повестку США на газовом направлении в Европе, могли бы стать санкции против американского экспортного СПГ. Заградительный тариф в 25% или просто запрет на его импорт в Европу не только сделает санкции против "Северного потока — 2" полностью бессмысленными с точки зрения продвижения американского СПГ на европейском рынке, но и нанесет прямой ущерб американским энергетическим компаниям, некоторые из которых спонсируют Республиканскую партию США. Принудительный разрыв уже заключенных контрактов — это серьезные потери, а американские компании вряд ли готовы платить своими деньгами за геополитические амбиции Майка Помпео и сенаторов-русофобов. Впрочем, европейские дипломаты могут придумать и какие-нибудь альтернативные варианты.
Благо "болевых точек" американского бизнеса в Евросоюзе предостаточно. Если курс европейской дипломатии не изменится, а США все-таки нарвутся на ответные санкции Брюсселя, то можно будет констатировать, что завершение "Северного потока — 2" приведет к результатам, на которые мало кто мог рассчитывать, ибо, помимо повышения стабильности поставок энергоносителей в Европу, отношения между Штатами и Евросоюзом перейдут в фазу санкционной войны. Чтобы избежать этого риска, Госдепу стоило бы остановить свои угрозы в адрес европейских энергетических гигантов прямо сейчас, но это уже вряд ли возможно — остановиться означало бы признать право европейцев на суверенитет, а американская элита в принципе не может себе этого позволить.
Президент США Дональд Трамп
15 июля, 01:57
Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
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РоссияЖозеп БоррельМайк ПомпеоСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзСШАМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Позор. Некогда сильная держава, стала, по своей сути, сырьевым придатком развитого мира, и до такого состояния Россию довела команда очень эффективных менеджеров, которые вбивают нам в головы нашу значимость на международной арене.
20 июля, 09:22
МНМихаил Николанко
4451115303
Давайте будет честны, когда Госдеп, называл "Северный поток" геополитическим оружием, он был абсолютно прав. В трубе еще нету газа, а "союзники" уже поднимают "кулаки".
20 июля, 09:01
Илья А.
14742513206
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