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В отеле США робот доставляет вино и заботится о социальной дистанции
В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, туризм, новости - туризм, калифорния, сша

В отеле США робот доставляет вино и заботится о социальной дистанции

05:24 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве
Горничная застилает кровать в номере отеля Library в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает Lonely Planet.
Технологический прогресс приносит множество положительных эмоций в повседневную жизнь. В 2018 году в отеле появился Розе - 30-сантиметровый робот-доставщик. Он развлекал гостей всех возрастов, но с началом пандемии у него появилась новые обязанности.
Теперь робот обеспечивает социальное дистанцирование в гостинице. Он доставляет еду и заказы в номер, минимизируя контакты персонала и туристов.
После выполнения каждого задания Розе проходит дезинфекцию.
"Постояльцы отеля очарованы роботом, многие из них делают селфи с Розе. Кто-то звонит на стойку регистрации в два часа ночи, чтобы заказать доставку собачьего корма или полотенца. Все ради того, чтобы просто увидеть Розе", – рассказал представитель отеля.
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
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ТуризмСамоизоляцияТуризмНовости - ТуризмКалифорнияСША
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