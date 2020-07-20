В отеле США робот доставляет вино и заботится о социальной дистанции

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает Lonely Planet.

Технологический прогресс приносит множество положительных эмоций в повседневную жизнь. В 2018 году в отеле появился Розе - 30-сантиметровый робот-доставщик. Он развлекал гостей всех возрастов, но с началом пандемии у него появилась новые обязанности.

Теперь робот обеспечивает социальное дистанцирование в гостинице. Он доставляет еду и заказы в номер, минимизируя контакты персонала и туристов.

После выполнения каждого задания Розе проходит дезинфекцию.