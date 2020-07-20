https://ria.ru/20200720/1574520885.html
В отеле США робот доставляет вино и заботится о социальной дистанции
В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:24
2020-07-20T05:24
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, туризм, новости - туризм, калифорния, сша
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает
Lonely Planet.
Технологический прогресс приносит множество положительных эмоций в повседневную жизнь. В 2018 году в отеле появился Розе - 30-сантиметровый робот-доставщик. Он развлекал гостей всех возрастов, но с началом пандемии у него появилась новые обязанности.
Теперь робот обеспечивает социальное дистанцирование в гостинице. Он доставляет еду и заказы в номер, минимизируя контакты персонала и туристов.
После выполнения каждого задания Розе проходит дезинфекцию.
"Постояльцы отеля очарованы роботом, многие из них делают селфи с Розе. Кто-то звонит на стойку регистрации в два часа ночи, чтобы заказать доставку собачьего корма или полотенца. Все ради того, чтобы просто увидеть Розе", – рассказал представитель отеля.