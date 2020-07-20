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Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам "золотые паспорта"
Страны Карибского бассейна, понесшие огромные потери в сфере туризма из-за пандемии коронавируса, устроили распродажу "золотых паспортов". Гражданство... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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карибский бассейн, карибские острова, гражданство, коронавирус covid-19, италия, багамские острова, шенгенская зона, мальта, кипр, великобритания, сент-люсия, барбадос, вануату, сент-китс и невис, болгария, багамы, шенгенская виза, паспорт, экономика

Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам "золотые паспорта"

08:00 20.07.2020
5379
© Depositphotos / fylettoЗакат на пляже карибского острова Барбадос
Закат на пляже карибского острова Барбадос
© Depositphotos / fyletto
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны Карибского бассейна, понесшие огромные потери в сфере туризма из-за пандемии коронавируса, устроили распродажу "золотых паспортов". Гражданство предоставляют в обмен на инвестиции, и сейчас цена вопроса намного меньше. По данным специалистов в области инвестиционной иммиграции, в разгар пандемии спрос удвоился. Кому и зачем нужны такие услуги и сколько они стоят — в материале РИА Новости.

Туризм исчез

Еще в марте аналитики предупредили: эпидемия повергнет карибские государства в шок — из-за структуры экономики и высокой зависимости от доходов туристической отрасли. Так, например, на Багамах, Барбадосе и Ямайке вклад туризма в ВВП — 34-48 процентов.

По расчетам Всемирного банка и Всемирного совета по туризму и путешествиям, самый негативный сценарий, учитывающий риски второй волны, предполагает, что до конца года турпоток в регион рухнет на 75 процентов.

Это означает, что ВВП, например, Багамских островов сократится на четверть. По предварительным оценкам, обвал туротрасли обойдется странам Карибского бассейна в 44 миллиарда долларов. Для сравнения: в прошлом году туризм принес региону почти 59 миллиардов.
Нужно искать варианты дополнительного финансирования, указывают экономисты.
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Большие скидки

Лишившись ключевого источника доходов, островные государства пытаются пополнить казну, предлагая гражданство в обмен на инвестиции, так называемые "золотые паспорта".
Соответствующие программы для богатых иностранцев действуют в большинстве карибских стран. И теперь эта услуга значительно подешевела.
Так, например, Сент-Люсия до конца года снизила порог требуемых инвестиций вдвое: до 250 тысяч долларов на человека или 300 тысяч долларов на семью из четырех человек.

Сент-Китс и Невис опустили цены на четверть. В рамках "спецпредложения", действующего до конца года, гражданство для семьи из четырех человек обойдется в 150 тысяч долларов — деньги нужно внести в местный Фонд устойчивого развития.

У соседей, например, в Гренаде и Доминике, и того меньше: 100 тысяч.
"Сейчас, когда туризм в застое, нам приходится изыскивать другие источники доходов для поддержания экономики", — объяснил Лес Хан, руководитель департамента по вопросам гражданства за инвестиции Сент-Китс и Невис.
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В условиях повсеместного закрытия границ иностранный паспорт — едва ли не единственный способ ездить по миру. Карибское гражданство обеспечивает безвизовый режим с сотней государств, включая Великобританию и Италию.

Причем тем, кто приобретает паспорта стран Карибского бассейна, не надо покидать родные дома, подчеркивают эксперты. В этом отличие от европейских стран, таких как Мальта и Кипр, где к тому же и инвестиционные требования намного выше.
Так, гражданство Мальты и Кипра обойдется в один-два миллиона евро. И на этих островах надо пожить. Поэтому, полагают в Best Citizenships, скорее всего, у них число заявок резко упадет.

Портрет инвестора

По данным компании Henley & Partners, специализирующейся на инвестиционной иммиграции, за первые три месяца этого года спрос на второе гражданство вырос на 42 процента. По информации властей островных государств, основные соискатели "золотых" карибских паспортов — жители Китая и Ближнего Востока. Не отстают и россияне.
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Как рассказала Елена Рудая, директор по развитию Immigrant Invest, число заявок с января увеличилось более чем в два раза. Прежде всего россиян интересуют страны "Шенгена" и Великобритания.
Типичный портрет инвестора — предприниматель с состоянием от двух до десяти миллионов долларов.
"Состоятельные бизнесмены, не планирующие уезжать из России, с помощью второго паспорта хотят решить визовые вопросы. Одна из ключевых задач — возможность ведения бизнеса в других юрисдикциях, где есть ограничения для россиян, например в Гонконге. Это и регистрация предприятий, и торговых марок, и права собственности", — уточнила Рудая.
По словам Олега Лемешко, юриста-международника компании Elma Global, "золотой паспорт" существенно облегчает и взаимодействие с банками. Из-за санкций у многих предвзятое отношение к россиянам: без объяснения причин отказывают в открытии счета.

В отличие от шенгенской визы, получить такой документ за несколько дней не получится. "Самый быстрый вариант — гражданство Вануату, процедура занимает примерно полтора месяца", — сообщили в Immigrant Invest. Для стран Карибского бассейна с учетом сбора документов процесс займет от четырех до шести месяцев.

Эксперты ждут бума на этом рынке — подобно тому, что был в 2008-2009-м в разгар глобального финансового кризиса.
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Карибский бассейнКарибские островаГражданствоКоронавирус COVID-19ИталияБагамские ОстроваШенгенская зонаМальтаКипрВеликобританияСент-ЛюсияБарбадосВануатуСент-Китс и НевисБолгарияБагамыШенгенская визапаспортЭкономика
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