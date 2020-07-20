Осторожно: мошенники! Как уберечь пожилых людей от обмана

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Схемы мошенников постоянно меняются, а их приемы и методы убеждения совершенствуются с каждым годом. В первую очередь от уловок недобросовестных граждан страдает пожилое население: мошенники пользуются добротой, сердобольностью и доверчивостью стариков с целью материального обогащения.

Для защиты и поддержки людей зрелого возраста в Москве разработана государственная программа "Безопасный город", в рамках которой столичный департамент труда и социальной защиты населения совместно с главным управлением МВД России по Москве ведет активную работу с одинокими пожилыми гражданами и инвалидами.

Например, с пенсионерами регулярно проводят разъяснительные беседы и рассказывают им о видах мошенничества и способах его предотвращения.

"С москвичами, получающими социальные услуги на дому, беседы проводятся не реже одного раза в месяц. Для жителей старшего поколения и людей с инвалидностью, которые посещают центры социального обслуживания, проходят лекции с участием сотрудников медицинских и социальных учреждений, управ, муниципалитетов, органов внутренних дел и общественных пунктов охраны порядка. Специалисты рассказывают о правилах поведения в той или иной ситуации, угрожающей жизни, здоровью и безопасности человека", — сообщили РИА Новости в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

В период пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений занятия были перенесены в онлайн и пользовались значительной популярностью, добавили в ведомстве.

Об опасности мошенников и основных схемах обмана активно информируют пожилых горожан и социальные работники, которые каждый месяц проводят разъяснительные беседы с подопечными и оперативно информируют сотрудников департамента соцзащиты и правоохранительных органов обо всех подозрительных случаях.

С инвалидами и гражданами, относящимися к группе риска, соцработники проводят беседы по телефону.

"Чтобы социальные работники владели актуальной информацией, с ними также проводятся разъяснительные беседы", — подчеркнули в департаменте труда и социальной защиты.

На словах и в печати

В рамках программы пожилым москвичам также выдают памятки "Осторожно, мошенники!", тематические листовки и буклеты. В них доступно изложена вся информация о правилах поведения с незнакомыми людьми, приемах, которыми обычно пользуются мошенники, и способах противодействия им, а также контактные телефоны учреждений соцзащиты и правоохранительных органов.

Активная работа ведется и в территориальных центрах социального обслуживания: здесь каждую неделю организуют занятия по программе "Основы финансовой грамотности и финансовой безопасности", одна из тем которой посвящена профилактике мошенничества. Посетителям лекций подробно рассказывают об основных схемах аферистов, в том числе финансовых пирамидах, обмане при операциях с банковскими картами, а также объясняют, как распознавать и избегать обманщиков.

Специальные занятия по правовой и финансовой грамотности для столичных жителей старшего поколения также проводятся в рамках проекта "Московское долголетие".

Например, с сентября по декабрь 2019 года для участников проекта сотрудники одного из крупнейших банков России проводили цикл занятий по финансовой грамотности. Квалифицированные сотрудники банка рассказывали, как планировать семейный бюджет и как обезопасить деньги от мошенников", — рассказали в департаменте соцзащиты.

Кроме того, в рамках проекта москвичи "серебряного" возраста могут пройти обучающий курс финансовой и правовой грамотности в нескольких университетах столицы.

Как не стать жертвой мошенников

В департаменте разработали несколько рекомендаций для пожилых граждан, их близких и родственников, которые помогут предотвратить факты мошенничества. Соблюдение этих простых правил поможет не только сохранить финансы, но и избежать обмана.

1 Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в форменной одежде, белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо органа. Всегда просите документы. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в форменной одежде, белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо органа. Всегда просите документы. 2 Сохраните номер своего территориального центра социального обслуживания в телефонной книжке и постарайтесь не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При разговоре с сотрудником центра нужно обязательно спросить ФИО и должность собеседника, а затем уточнить информацию в учреждении. Сохраните номер своего территориального центра социального обслуживания в телефонной книжке и постарайтесь не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При разговоре с сотрудником центра нужно обязательно спросить ФИО и должность собеседника, а затем уточнить информацию в учреждении. 3 Запомните или запишите контакты горячей линии своего банка. Запомните или запишите контакты горячей линии своего банка. 4 Ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные банковской карты. 5 Не переходите по ссылкам, которые присылают с неизвестных номеров, и не перезванивайте незнакомцам. Не переходите по ссылкам, которые присылают с неизвестных номеров, и не перезванивайте незнакомцам. 6 Если незнакомый человек представляется соцработником, не открывайте ему двери. О каждом визите социальные работники предварительно сообщают, а когда они приходят, необходимо попросить их предъявить удостоверение. Если незнакомый человек представляется соцработником, не открывайте ему двери. О каждом визите социальные работники предварительно сообщают, а когда они приходят, необходимо попросить их предъявить удостоверение. 7 Если кто-то предлагает от имени служб соцзащиты путевки или лекарства "со скидкой" или просто за деньги, это мошенники. Адресная социальная помощь от госучреждений оказывается бесплатно. Если кто-то предлагает от имени служб соцзащиты путевки или лекарства "со скидкой" или просто за деньги, это мошенники. Адресная социальная помощь от госучреждений оказывается бесплатно. 8 О фактах мошенничества необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь сохранять душевное равновесие. О фактах мошенничества необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь сохранять душевное равновесие.