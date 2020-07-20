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Осторожно: мошенники! Как уберечь пожилых людей от обмана
Схемы мошенников постоянно меняются, а их приемы и методы убеждения совершенствуются с каждым годом. В первую очередь от уловок недобросовестных граждан... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости, мошенничество, москва

Осторожно: мошенники! Как уберечь пожилых людей от обмана

08:00 20.07.2020 (обновлено: 15:26 20.07.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожилая семейная пара пьет чай у себя дома
Пожилая семейная пара пьет чай у себя дома
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Схемы мошенников постоянно меняются, а их приемы и методы убеждения совершенствуются с каждым годом. В первую очередь от уловок недобросовестных граждан страдает пожилое население: мошенники пользуются добротой, сердобольностью и доверчивостью стариков с целью материального обогащения.
Для защиты и поддержки людей зрелого возраста в Москве разработана государственная программа "Безопасный город", в рамках которой столичный департамент труда и социальной защиты населения совместно с главным управлением МВД России по Москве ведет активную работу с одинокими пожилыми гражданами и инвалидами.
Например, с пенсионерами регулярно проводят разъяснительные беседы и рассказывают им о видах мошенничества и способах его предотвращения.
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"С москвичами, получающими социальные услуги на дому, беседы проводятся не реже одного раза в месяц. Для жителей старшего поколения и людей с инвалидностью, которые посещают центры социального обслуживания, проходят лекции с участием сотрудников медицинских и социальных учреждений, управ, муниципалитетов, органов внутренних дел и общественных пунктов охраны порядка. Специалисты рассказывают о правилах поведения в той или иной ситуации, угрожающей жизни, здоровью и безопасности человека", — сообщили РИА Новости в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
В период пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений занятия были перенесены в онлайн и пользовались значительной популярностью, добавили в ведомстве.
Об опасности мошенников и основных схемах обмана активно информируют пожилых горожан и социальные работники, которые каждый месяц проводят разъяснительные беседы с подопечными и оперативно информируют сотрудников департамента соцзащиты и правоохранительных органов обо всех подозрительных случаях.
С инвалидами и гражданами, относящимися к группе риска, соцработники проводят беседы по телефону.
"Чтобы социальные работники владели актуальной информацией, с ними также проводятся разъяснительные беседы", — подчеркнули в департаменте труда и социальной защиты.
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На словах и в печати

В рамках программы пожилым москвичам также выдают памятки "Осторожно, мошенники!", тематические листовки и буклеты. В них доступно изложена вся информация о правилах поведения с незнакомыми людьми, приемах, которыми обычно пользуются мошенники, и способах противодействия им, а также контактные телефоны учреждений соцзащиты и правоохранительных органов.
Активная работа ведется и в территориальных центрах социального обслуживания: здесь каждую неделю организуют занятия по программе "Основы финансовой грамотности и финансовой безопасности", одна из тем которой посвящена профилактике мошенничества. Посетителям лекций подробно рассказывают об основных схемах аферистов, в том числе финансовых пирамидах, обмане при операциях с банковскими картами, а также объясняют, как распознавать и избегать обманщиков.
Специальные занятия по правовой и финансовой грамотности для столичных жителей старшего поколения также проводятся в рамках проекта "Московское долголетие".

Например, с сентября по декабрь 2019 года для участников проекта сотрудники одного из крупнейших банков России проводили цикл занятий по финансовой грамотности. Квалифицированные сотрудники банка рассказывали, как планировать семейный бюджет и как обезопасить деньги от мошенников", — рассказали в департаменте соцзащиты.

Кроме того, в рамках проекта москвичи "серебряного" возраста могут пройти обучающий курс финансовой и правовой грамотности в нескольких университетах столицы.

Как не стать жертвой мошенников

В департаменте разработали несколько рекомендаций для пожилых граждан, их близких и родственников, которые помогут предотвратить факты мошенничества. Соблюдение этих простых правил поможет не только сохранить финансы, но и избежать обмана.
1
Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в форменной одежде, белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо органа. Всегда просите документы.
2
Сохраните номер своего территориального центра социального обслуживания в телефонной книжке и постарайтесь не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При разговоре с сотрудником центра нужно обязательно спросить ФИО и должность собеседника, а затем уточнить информацию в учреждении.
3
Запомните или запишите контакты горячей линии своего банка.
4
Ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные банковской карты.
5
Не переходите по ссылкам, которые присылают с неизвестных номеров, и не перезванивайте незнакомцам.
6
Если незнакомый человек представляется соцработником, не открывайте ему двери. О каждом визите социальные работники предварительно сообщают, а когда они приходят, необходимо попросить их предъявить удостоверение.
7
Если кто-то предлагает от имени служб соцзащиты путевки или лекарства "со скидкой" или просто за деньги, это мошенники. Адресная социальная помощь от госучреждений оказывается бесплатно.
8
О фактах мошенничества необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь сохранять душевное равновесие.
"Если возникли сомнения, можно обратиться в отдел социальной защиты населения города Москвы по месту жительства или позвонить по телефону единой справочной службы города Москвы: 8 (495) 777-77-77", — добавили в департаменте труда и социальной защиты.
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