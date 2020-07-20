Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200720/1574511291.html
В США полицейские ловят нудистов с помощью дронов
Полиция штата Миннесота подтвердила, что офицеры используют беспилотники для ловли нудистов, загорающих в неположенных местах, сообщает UPI. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T01:14
туризм
туризм
новости - туризм
сша
миннесота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_cbca2f33aa648d2eaf769c202fc2af75.jpg
https://ria.ru/20200705/1573857322.html
сша
миннесота
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_cbca2f33aa648d2eaf769c202fc2af75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_113:0:1888:1331_1400x0_80_0_0_0c86fc30c322f53ed55e230c5cfaaf4d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_335:0:1666:1331_1400x0_80_0_0_a6ae10aee23616f3c0f13541d1b8fee2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, сша, миннесота

В США полицейские ловят нудистов с помощью дронов

01:14 20.07.2020
203
© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Полиция штата Миннесота подтвердила, что офицеры используют беспилотники для ловли нудистов, загорающих в неположенных местах, сообщает UPI.
Местные жители неоднократно жаловались на отдыхающих, проводящих досуг на озере в парке Миннеаполиса. Тогда было решено применить новые технологии для борьбы с нарушителями. Полицейский Рэнди Мален отметил, что пришло время привлечь их к ответственности.
Свидетели рассказали, что заметили беспилотник в небе незадолго до приезда патруля.
"Видеозапись подтвердила все жалобы, которые мы получали от местных жителей. Дрон ничем не отличается от камеры наблюдения в общественном месте, их много в районах с высоким уровнем преступности", - пояснил офицер.
Кристиан Калберт была поймана полицией во время принятия солнечных ванн топлес. Она, впрочем, подчеркнула, что на пляже не было ни одной запрещающей вывески. Кристиан полагает, что окружающие напрасно придают такое важное значение обнаженному телу.
Руководство парка и городские власти сейчас обсуждают возможность отмены постановления, запрещающего женщинам загорать топлес. Окончательное решение будет принято в августе.
Черный коршун в Москве
5 июля, 00:52Туризм
В США сняли на видео птицу, летящую с акулой в когтях
200000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСШАМиннесота
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США
В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
Сын полка: три совы воспитывают одного птенца
"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца
Поддельные картины, выдаваемые за авторство Жана-Мишеля Баския Филипом Райтером
Калифорнийцу дали пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
Названы страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Рейтинг премьера Японии вырос, несмотря на ситуацию с COVID-19
Мужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии
В Сирии завершились парламентские выборы
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Полиция отпустила задержанного после пожара в соборе в Нанте
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
Армия Израиля зафиксировала в воздушном пространстве дрон из Ливана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве на Тверской улице из-за ДТП перекрыли две полосы
Здание Государственной Думы РФ
Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в Госдуме
Работник пожарной охраны
В Ингушетии потушили пожар на несанкционированной свалке
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния