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Ученые нашли способ научить логопедов работать с детьми-билингвами
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучили программу подготовки логопедов и сделали вывод, что специалистов не учат работать с нарушениями... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:41
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Ученые нашли способ научить логопедов работать с детьми-билингвами

09:00 20.07.2020 (обновлено: 11:41 20.07.2020)
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© Fotolia / Petro FeketaДети во время занятий с преподавателем
Дети во время занятий с преподавателем
© Fotolia / Petro Feketa
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучили программу подготовки логопедов и сделали вывод, что специалистов не учат работать с нарушениями речи у двуязычных детей. По мнению экспертов, необходимо разработать и ввести дополнительные курсы подготовки в вузах, где будущих дефектологов научат работать с такими детьми. Научная статья опубликована в журнале "Современный ученый".
Исследователи считают, что двуязычные дети (билингвы) часто допускают ошибки в произношении, неправильно строят предложения и расставляют логические ударения в тексте. Кроме того, у такого ребенка иногда встречается заикание и другие формы речевых нарушений. Проблема обостряется из-за того, что в России увеличивается количество двуязычных детей, так как стабильная социально-экономическая ситуация в ряде регионов страны, в том числе в Тюменской области, привлекает мигрантов из других стран.
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При этом, как отмечают эксперты, большинство программ вузовской подготовки специалистов-дефектологов не включают учебно-методические комплексы, посвященные билингвологии, а также не отвечают особым образовательным потребностям двуязычных детей.
"В дошкольные и школьные образовательные организации поступают ребята, речевое развитие которых проходит в условиях двуязычия. Дети мигрантов часто говорят на русском языке с ошибками. Это требует особой коррекции", – заявила доктор педагогических наук, заведующий кафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ Наталья Малярчук.
По ее мнению, специальную логопедическую работу также нужно проводить с некоторыми представителями коренного населения различных регионов России, например, с ненцами, хантами и татарами.
"Наш многолетний опыт показал, что работая с билингвами, у которых есть нарушения в речи, важно руководствоваться положениями этнопсихолингвокоррекционного подхода, который учитывает этническую принадлежность и психолингвистические особенности развития ребенка. Эта методика позволяет дифференцировать у детей чисто логопедические нарушения и особенности речевого развития, связанные исключительно с билингвизмом", – рассказала сотрудник кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ Анастасия Реутова.
Ученые считают, что в вузах уделяется недостаточно внимания этнопедагогике и проблемам адаптации специальных образовательных условий для детей-билингвов.
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"Дефектологи должны точно оценить языковые способности ребенка, выявить задержанное или нарушенное речевое развитие на каждом языке. Также нужно взвесить лингвистические и когнитивные данные ребенка по сравнению с типично и нетипично развивающимися детьми-монолингвами и разработать эффективную коррекционную развивающую программу", – рассказала Анастасия Реутова.
Для успешной работы с детьми-билингвами с речевые нарушениями и ошибками в произношении, по словам ученых, необходима готовность не только логопеда, но и родителей, семейного окружения и воспитателей к коррекционной деятельности.
"Важно работать с укоренившимся в обществе и родительской среде мнением, что билингвизм неизбежно ведет к речевым расстройствам", – отметила Анастасия Реутова.
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По ее словам, заикание, искажения звуков и другие формы речевых нарушений у русскоговорящих детей наблюдаются так же часто, как и у билингвов.
В дальнейшем ученые ТюмГУ планируют разработать методические материалы для работы с детьми-билингвами: ввести в программу подготовки логопедов элективные курсы "Введение в детскую билингвологию" и "Коррекция нарушений речи у детей-билингвов".
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РИА НаукаСН_ОбразованиеТюменская областьРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский государственный университетТюмень
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