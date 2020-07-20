https://ria.ru/20200720/1574505958.html
Британский писатель выяснил адрес Джеймса Бонда в Лондоне
Британский писатель Уильям Бойд предположил, где мог жить Джеймс Бонд в Лондоне, сообщает литературное приложение издания Times. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:49
2020-07-20T04:49
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, ян флеминг, джеймс бонд
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости
. Британский писатель Уильям Бойд предположил, где мог жить Джеймс Бонд в Лондоне, сообщает
литературное приложение издания Times.
Ян Флеминг, написавший в период с 1950 по 1960 годы 14 книг про знаменитого агента, никогда не раскрывал его точный адрес, хотя и говорил, что он живет в одном из кварталов Челси.
Уильям Бойд, написавший продолжение бондианы под названием "Соло" в 2013 году, внимательно изучил всю серию Флеминга в хронологическом порядке, а также его биографию.
Так, в "Лунном гонщике" (1995) идет речь об "удобной квартире, которая выходила на засаженную деревьями площадь около King’s Road, а в "Шаровой молнии" (1961) отмечается, что Бонд жил недалеко от Гайд Парка, куда герой мог добраться на машине по Sloane Street. Бойд предположил, что имеется в виду Wellington Square, поскольку только эта площадь подходила под такое описание.
Оставалось только понять, какой дом имеется в виду. Тут на помощь пришла биография Флеминга. Писатель обратил внимание на тот период жизни автора, когда он работал журналистом в Sunday Times, и заметил, что один из его коллег, литературный критик Десмонд МакКарти жил по адресу Wellington Square, 25.
Он и его жена часто приглашали гостей, и Флеминг также мог у них бывать. По словам Бойда, в их квартире на первом этаже была "длинная гостиная с двумя большими окнами" и огромным количеством книг, что соответствует описанию жилья Бонда в "Из России с любовью" (1957). Поскольку Флеминг не раз подчеркивал, что его герой много читал, это навело писателя на мысль, что квартира критика могла послужить прообразом местожительства агента 007.