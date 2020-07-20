Британский писатель выяснил адрес Джеймса Бонда в Лондоне

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Британский писатель Уильям Бойд предположил, где мог жить Джеймс Бонд в Лондоне, . Британский писатель Уильям Бойд предположил, где мог жить Джеймс Бонд в Лондоне, сообщает литературное приложение издания Times.

Ян Флеминг, написавший в период с 1950 по 1960 годы 14 книг про знаменитого агента, никогда не раскрывал его точный адрес, хотя и говорил, что он живет в одном из кварталов Челси.

Уильям Бойд, написавший продолжение бондианы под названием "Соло" в 2013 году, внимательно изучил всю серию Флеминга в хронологическом порядке, а также его биографию.

Так, в "Лунном гонщике" (1995) идет речь об "удобной квартире, которая выходила на засаженную деревьями площадь около King’s Road, а в "Шаровой молнии" (1961) отмечается, что Бонд жил недалеко от Гайд Парка, куда герой мог добраться на машине по Sloane Street. Бойд предположил, что имеется в виду Wellington Square, поскольку только эта площадь подходила под такое описание.

Оставалось только понять, какой дом имеется в виду. Тут на помощь пришла биография Флеминга. Писатель обратил внимание на тот период жизни автора, когда он работал журналистом в Sunday Times, и заметил, что один из его коллег, литературный критик Десмонд МакКарти жил по адресу Wellington Square, 25.