СМИ узнали, по мотивам видеоигр Just cause снимут фильм

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский режиссер Майкл Даус ("Вышибала", "Али, рули!") снимет фильм, основанным приключенческих видеоиграх Just cause, СМИ узнали, американский режиссер Майкл Даус ("Вышибала", "Али, рули!") снимет фильм, основанным приключенческих видеоиграх Just cause, сообщает THR.

Детали сюжета держатся в секрете. Но, по информации издания, ожидается, что зрители все-таки увидят в фильме агента ЦРУ Рико Родригеса (главный персонаж в игре) в крылатом костюме. Ему предстоит сразиться с бандой наемников из организации "Черная рука".

Сценарий напишет Дерек Колстад, известный по работе во франшизе "Джон Уик" с Киану Ривзом.

В THR уточняют, что создатели фильма постараются сделать его в духе приключенческого боевика Роберта Замекиса "Роман с камнем" (1984 год) с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях.