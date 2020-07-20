https://ria.ru/20200720/1574489064.html
СМИ узнали, по мотивам видеоигр Just cause снимут фильм
СМИ узнали, американский режиссер Майкл Даус ("Вышибала", "Али, рули!") снимет фильм, основанным приключенческих видеоиграх Just cause, сообщает THR. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:32
2020-07-20T06:32
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574489524_0:128:1024:704_1400x0_80_0_0_be1da84d78b4a2f625f8af62f0cafdda.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, майкл дуглас
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, американский режиссер Майкл Даус ("Вышибала", "Али, рули!") снимет фильм, основанным приключенческих видеоиграх Just cause, сообщает
THR.
Детали сюжета держатся в секрете. Но, по информации издания, ожидается, что зрители все-таки увидят в фильме агента ЦРУ Рико Родригеса (главный персонаж в игре) в крылатом костюме. Ему предстоит сразиться с бандой наемников из организации "Черная рука".
Сценарий напишет Дерек Колстад, известный по работе во франшизе "Джон Уик" с Киану Ривзом.
В THR уточняют, что создатели фильма постараются сделать его в духе приключенческого боевика Роберта Замекиса "Роман с камнем" (1984 год) с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.