Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80

МОСКВА, 20 июл, - РИА Новости. Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли религиозные атлеты помолиться в атеистическом СССР? Все это можно узнать благодаря новому специальному проекту "Москва-80: Ретро-tube", подготовленному информационным агентством Sputnik к 40-летию Олимпийских игр. Этот мультимедийный продукт - результат работы 13 редакций Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В агентстве подчеркивают: данный проект не о спортивных результатах, а, скорее, об атмосфере, царившей в олимпийской Москве и стране.

Комментируя запуск проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил: "Это проект не только о спорте, и не столько о спорте. Это проект о той эпохе, о людях, атмосфере, в которой жила большая страна, о том, как готовились к одному из главных событий десятилетия бывшие союзные республики. Кому-то мы напомним о том, как это было, а кому-то расскажем, как люди жили в 1980 году. В проекте мы используем все возможные форматы: рассказы очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников, уникальные архивные фото- и киноматериалы, в том числе из личных архивов наших героев. Будет и интерактивная инфографика – путешествие по олимпийской Москве. И, конечно, главная фишка проекта – сериал "Москва-80: Ретро-tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты".

"Москва-80: Ретро-tube" - многоформатный проект. Его основа – мини-сериал, ведущими которого стали известные блогеры и медиаперсоны: Тина Канделаки, Дмитрий Пучков (Гоблин), Дмитрий Губерниев, тревэл-блогер Михаил "Поехавший" Ронкаинен. Они расскажут о том, как Олимпиада повлияла на моду в СССР, какие диковинные продукты появились на прилавках магазинов, сколько стоили Игры в Москве в сравнении с другими олимпиадами и как спецслужбам удалось не допустить серьезных инцидентов. Видеоролики, тексты, интервью, инфографика будут публиковаться на специальной странице проекта на 13 сайтах Sputnik, странице Sputnik на русском в YouTube, в телеграм-каналах Sputnik и на официальных аккаунтах в соцсетях.

В процессе подготовки материалов журналисты Sputnik искали случаи вокруг Олимпиады, чтобы посмотреть на этот период в истории СССР с неожиданного, неофициального ракурса. По словам авторов проекта, удалось найти множество интересных подробностей: например, попытка кражи олимпийского факела в Минске, которую сорвали милиционеры, или история о том, почему делегация КНДР устроила народный суд над одним членов команды.

Часть спецпроекта посвящена участию советских республик в подготовке и проведении Олимпиады-80. Речь не только о спортсменах из разных ССР, завоевавших медали на играх, но и о тренировочных базах, расположенных по всему СССР. Из республик в Москву и другие города проведения Олимпиады - Минск, Ленинград и Таллин - отправлялись стройматериалы и продукты. Со всей страны в столицу командировались милиционеры, переводчики, лучшие официанты и повара, музыкальные коллективы. На каждом сайте Sputnik будет свой уникальный контент.