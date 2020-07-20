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Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:36
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Специальный проект Sputnik – Москва-80: Ретро-tube
Промо-ролик к проекту Спутника "Москва-80: Ретро-tube". О жизни СССР во время Олимпиады расскажут журналисты и блогеры
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олимпиада-80, sputnik, олимпийские игры

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80

10:24 20.07.2020 (обновлено: 15:36 20.07.2020)
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МОСКВА, 20 июл, - РИА Новости. Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли религиозные атлеты помолиться в атеистическом СССР? Все это можно узнать благодаря новому специальному проекту "Москва-80: Ретро-tube", подготовленному информационным агентством Sputnik к 40-летию Олимпийских игр. Этот мультимедийный продукт - результат работы 13 редакций Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В агентстве подчеркивают: данный проект не о спортивных результатах, а, скорее, об атмосфере, царившей в олимпийской Москве и стране.
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Комментируя запуск проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил: "Это проект не только о спорте, и не столько о спорте. Это проект о той эпохе, о людях, атмосфере, в которой жила большая страна, о том, как готовились к одному из главных событий десятилетия бывшие союзные республики. Кому-то мы напомним о том, как это было, а кому-то расскажем, как люди жили в 1980 году. В проекте мы используем все возможные форматы: рассказы очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников, уникальные архивные фото- и киноматериалы, в том числе из личных архивов наших героев. Будет и интерактивная инфографика – путешествие по олимпийской Москве. И, конечно, главная фишка проекта – сериал "Москва-80: Ретро-tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты".
"Москва-80: Ретро-tube" - многоформатный проект. Его основа – мини-сериал, ведущими которого стали известные блогеры и медиаперсоны: Тина Канделаки, Дмитрий Пучков (Гоблин), Дмитрий Губерниев, тревэл-блогер Михаил "Поехавший" Ронкаинен. Они расскажут о том, как Олимпиада повлияла на моду в СССР, какие диковинные продукты появились на прилавках магазинов, сколько стоили Игры в Москве в сравнении с другими олимпиадами и как спецслужбам удалось не допустить серьезных инцидентов. Видеоролики, тексты, интервью, инфографика будут публиковаться на специальной странице проекта на 13 сайтах Sputnik, странице Sputnik на русском в YouTube, в телеграм-каналах Sputnik и на официальных аккаунтах в соцсетях.
В процессе подготовки материалов журналисты Sputnik искали случаи вокруг Олимпиады, чтобы посмотреть на этот период в истории СССР с неожиданного, неофициального ракурса. По словам авторов проекта, удалось найти множество интересных подробностей: например, попытка кражи олимпийского факела в Минске, которую сорвали милиционеры, или история о том, почему делегация КНДР устроила народный суд над одним членов команды.
Часть спецпроекта посвящена участию советских республик в подготовке и проведении Олимпиады-80. Речь не только о спортсменах из разных ССР, завоевавших медали на играх, но и о тренировочных базах, расположенных по всему СССР. Из республик в Москву и другие города проведения Олимпиады - Минск, Ленинград и Таллин - отправлялись стройматериалы и продукты. Со всей страны в столицу командировались милиционеры, переводчики, лучшие официанты и повара, музыкальные коллективы. На каждом сайте Sputnik будет свой уникальный контент.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Салями, кока-кола и пустая Москва. Чем удивила Олимпиада-80
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Олимпиада-80SputnikОлимпийские игры
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