https://ria.ru/20200720/1574389948.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
Что безопаснее для вас: завышенная самооценка или низкая? Какая самооценка делает более уязвимыми и менее успешным? Чем опасен "комплекс самозванца"? Почему вы хвастаетесь в соцсетях и постите селфи? Из-за чего происходит разбалансировка самовосприятия и реального "Я" и на чём можно проколоться? Всё неоднозначно.
2020-07-20T12:00
2020-07-20T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
Что безопаснее для вас: завышенная самооценка или низкая? Какая самооценка делает более уязвимыми и менее успешным? Чем опасен "комплекс самозванца"? Почему вы хвастаетесь в соцсетях и постите селфи? Из-за чего происходит разбалансировка самовосприятия и реального "Я" и на чём можно проколоться? Всё неоднозначно.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574507490_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_206ccc90bbeaceb4958f230c0e25ae2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
Что безопаснее для вас: завышенная самооценка или низкая? Какая самооценка делает более уязвимыми и менее успешным? Чем опасен "комплекс самозванца"? Почему вы хвастаетесь в соцсетях и постите селфи? Из-за чего происходит разбалансировка самовосприятия и реального "Я" и на чём можно проколоться? Всё неоднозначно.
Кстати, теперь каждую среду слушайте подкаст "Правда тела
", в котором ведущие расскажут, как полюбить свою внешность и принять своё тело.
Как формируется самооценка? Как побороть набор убеждений о самом себе? Что такое флуктуирующая самооценка и какие браки крепче? Где искать корни внутреннего критика и избавиться от ощущения неполноценности?
Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко даём упражнения, которые помогут повысить самооценку.
1:40 Что лучше: завышенная или заниженная самооценка?
4:00 Что такое флуктуирующая самооценка
5:10 Что влияет на формирование самооценки
7:00 Кто чаще становится жертвой травли: дети с низкой или с завышенной самооценкой?
9:15 Брак ― всегда союз людей с противоположными самооценками?
11:20 Бесконечное хвастовство в соцсетях: в чём причина?
13:40 Как определить уровень своей самооценки
16:05 Обидчивость ― признак низкой самооценки?
16:45 Как правильно принимать критику
20:05 Как формируется синдром самозванца
21:40 Внутренний критик ― кто он?
22:30 Упражнения, как повысить самооценку
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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