Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?

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Страхи/Ошибки Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?

Что безопаснее для вас: завышенная самооценка или низкая? Какая самооценка делает более уязвимыми и менее успешным? Чем опасен "комплекс самозванца"? Почему вы хвастаетесь в соцсетях и постите селфи? Из-за чего происходит разбалансировка самовосприятия и реального "Я" и на чём можно проколоться? Всё неоднозначно.