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"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, перехват гиперзвуковых летательных аппаратов, высокая помехозащищенность и мобильность — российская армия в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:00
россия
пво вс россии
с-500 "прометей"
с-400 «триумф»
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безопасность
в мире
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"На Западе тоже работают в этом направлении." - ничего подобного на Западе не разрабатывают за ненадобностью оного. Эфективная дальность работы дальнобойных ЗРК - 200-250 км. (не путать с комлексами ПРО). Всё, что дальше этого интерсно только для книги Гиннеса и представляет угрозу лишь для гражданской авиации. Как говорится, ПВО - это ВВС для бедных. А поскольку Запад не из бедных, то там основные задачи по защите неба лежат на ВВС. Поэтому, дальность ПВО западных стран превышает 1000 км.
250
в Сирии с-300 провально идет против Израильской ракет а тут уже похвально пишут о С-500
244
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, пво вс россии, с-500 "прометей", с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", безопасность, в мире

"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500

08:00 20.07.2020
43272
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРасчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит"
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, перехват гиперзвуковых летательных аппаратов, высокая помехозащищенность и мобильность — российская армия в ближайшие годы получит перспективную систему противовоздушной обороны С-500 "Прометей". По мнению экспертов, аналогичное оружие со схожими характеристиками не смогут создать ни в одной стране мира еще как минимум десять лет. Чем силен "Прометей" — в материале РИА Новости.

Космос под прикрытием

Первые комплексы системы дальнего перехвата С-500 "Прометей" поступят в войска в 2021-м. Сейчас продолжаются испытания на полигонах Минобороны. Тестовые пуски ракет подтвердили все заявленные характеристики. По информации представителей военного ведомства и промышленности, С-500 уже готова к серийному производству. Скоро начнется опытная эксплуатация, а массовые поставки намечены на 2025 год.
О новом семействе зенитных ракетных систем заговорили в начале 2010-х. "Прометей" — это пятое поколение отечественных ЗРС, создававшееся с учетом развития средств воздушного нападения в ближайшие 25 лет. С-500 способна решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, в том числе перехватывать объекты в верхних слоях атмосферы, то есть, по сути, в космосе, за сотни километров от Земли.
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Основное назначение перспективной ЗРС — борьба с баллистическими ракетами средней дальности. Но "Прометей" готов уничтожать при необходимости и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке их полета, а в определенных случаях — и на среднем. Существенное преимущество С-500 — способность перехватывать гиперзвуковые цели, не говоря уже о самолетах и беспилотных летательных аппаратах всех типов.
Радиус действия увеличился, по некоторым данным, до шестисот километров — на двести больше, чем у ЗРС четвертого поколения С-400. "Пятисотая" в одиночку обнаруживает и одновременно обстреливает десятки баллистических целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.
"С-500 станет неким промежуточным мостиком, закрывающим брешь между комплексами ПВО и противоракетной обороны, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Благодаря С-500 и новейшей системе А-235 "Нудоль" в России будет создана сплошная воздушно-космическая оборона. То есть все высоты и дальности закроем".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"

Дело в ракетах

Очевидно, что столь высокие показатели С-500 обеспечили новые, более мощные и скоростные боеприпасы. Так, в арсенале "Прометея" есть дальнобойная ракета 40Н6Е, уже опробованная комплексом ПВО С-400 "Триумф".
Ранее сообщалось, что государственные испытания ракеты успешно завершились на полигоне Капустин Яр. По словам члена экспертного совета коллегии ВПК России Виктора Мураховского, 40Н6Е — первая ракета, разработанная в России с нуля и не являющаяся доработкой какого-либо советского семейства. Дальность — порядка четырехсот километров, в то время как другие ракеты ЗРС С-400 уничтожают цели на расстоянии не более 250 километров.
Мураховский пояснил, что прежде всего 40Н6Е предназначена для перехвата разведывательных самолетов противника, которые находятся вне зоны досягаемости систем ПВО.
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"Ракета 40Н6Е — это "длинная рука", которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа АВАКС, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS", — уточнил эксперт.
Кроме того, заметно расширятся и другие возможности "Прометея". В частности, у С-500 гораздо более мощная радиолокационная станция, обнаруживающая любые цели и передающая их координаты зенитным ракетам.
Леонков, в свою очередь, отметил, что Россия сильно опередила зарубежных производителей зенитного управляемого оружия. Даже самые последние западные разработки в разы отстают по характеристикам от российских ракет.
© Минобороны РоссииСамолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
© Минобороны России
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020

Серьезное дополнение

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что "Прометей" не заменит полностью в войсках системы ПВО предыдущего поколения, а станет существенным дополнением противовоздушной и воздушно-космической обороны вдоль российских границ.
"С-500 значительно увеличит возможности эшелонированной системы ПВО, — сказал экс-замглавкома ВВС по объединенной системе ПВО стран — участниц СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — С-500 будет работать в единой системе, а не сама по себе, она станет составной частью ПВО. Это дальнейший этап наращивания технических и боевых возможностей комплексов С-300 и С-400. За счет дальности действия, способности уничтожать сложные цели, гиперзвуковые объекты противовоздушная оборона России, имея в составе С-500, С-400, С-300, ПВО Сухопутных войск и истребительную авиацию, сможет мгновенно реагировать на любые изменения воздушно-космической обстановки".
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На Западе тоже работают в этом направлении. Однако ни у США, ни у европейских стран не получается даже приблизиться к показателям российских средств ПВО.
"Например, американские комплексы уничтожают цели, развивающие скорость порядка двух километров в секунду, — говорит Леонков. — А комплекс С-400 работает по целям со скоростью 4,8 километра в секунду. У того же "Пэтриот", который продается по всему миру союзникам США, дальность перехвата всего 130 километров, но с учетом того, что он действует в паре с самолетами АВАКС. Если такого нет, у "Пэтриота" еще более скромные показатели — он сбивает некоторые цели на дальности восемьдесят километров, а баллистические — на расстоянии двадцати километров".
Превосходство России признают и на Западе. Так, один из американских телеканалов со ссылкой на данные разведки США сообщил, что С-500 "Прометей" на испытаниях успешно поразил цель на расстоянии более 480 километров, что превышает возможности всех современных средств противовоздушной обороны.
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
6168581064636
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РоссияПВО ВС РоссииС-500 "Прометей"С-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"На Западе тоже работают в этом направлении." - ничего подобного на Западе не разрабатывают за ненадобностью оного. Эфективная дальность работы дальнобойных ЗРК - 200-250 км. (не путать с комлексами ПРО). Всё, что дальше этого интерсно только для книги Гиннеса и представляет угрозу лишь для гражданской авиации. Как говорится, ПВО - это ВВС для бедных. А поскольку Запад не из бедных, то там основные задачи по защите неба лежат на ВВС. Поэтому, дальность ПВО западных стран превышает 1000 км.
20 июля, 14:33
yoram
216300130
в Сирии с-300 провально идет против Израильской ракет а тут уже похвально пишут о С-500
20 июля, 08:13
Виталик,Гродно Дерябин
1231203115
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