Нижегородский губернатор заявил, что "ничего ядовитого в воздухе не было"

УФА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что газ, на запах которого жаловались жители Нижнего Новгорода, предварительно, не был ядовитым, а в больницы города никто не обратился.
"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", - цитирует пресс-служба губернатора области.
Ранее власти региона сообщали, что горожане жаловались на сильный запах газа, спасатели совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выясняли источник запаха и проверяли качество воздуха.
В пресс-службе главы области сообщают, что власти региона планируют обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа. "Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", - добавил руководитель региона.