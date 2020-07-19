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Нижегородский губернатор заявил, что "ничего ядовитого в воздухе не было"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что газ, на запах которого жаловались жители Нижнего Новгорода, предварительно, не был ядовитым, а в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-20T00:00
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород, происшествия

Нижегородский губернатор заявил, что "ничего ядовитого в воздухе не было"

23:59 19.07.2020 (обновлено: 00:00 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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УФА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что газ, на запах которого жаловались жители Нижнего Новгорода, предварительно, не был ядовитым, а в больницы города никто не обратился.
"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", - цитирует пресс-служба губернатора области.
Ранее власти региона сообщали, что горожане жаловались на сильный запах газа, спасатели совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора выясняли источник запаха и проверяли качество воздуха.
В пресс-службе главы области сообщают, что власти региона планируют обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа. "Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", - добавил руководитель региона.
Города России. Нижний Новгород
Вчера, 18:45
Нижегородцам рекомендовали проветрить квартиры из-за сильного запаха газа
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Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний НовгородПроисшествия
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