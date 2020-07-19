Нижегородский губернатор заявил, что "ничего ядовитого в воздухе не было"

"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", - цитирует пресс-служба губернатора области.

В пресс-службе главы области сообщают, что власти региона планируют обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа. "Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", - добавил руководитель региона.