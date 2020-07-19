Полиция отпустила задержанного после пожара в соборе в Нанте

Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Задержанный ранее в воскресенье в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Задержанный ранее в воскресенье в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу, сообщает телеканал BFMTV

Ранее телеканал сообщал, что французская полиция задержала одного человека в рамках расследования по этому делу. Задержан был 39-летний мужчина, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".

Теперь канал сообщает, что мужчина ответил полицейским на вопросы в связи с его рабочим расписанием. Следователи решили не оставлять его под стражей и после 22.00 (23.00 мск) отпустили.

При этом местному изданию Presse Ocean прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что задержанного решили отпустить "без дальнейшего судебного преследования". Мужчина должен вскоре покинуть комиссариат полиции.

"Он не причастен к совершению (преступных - ред.) действий. Возникшие противоречия были прояснены", - приводит издание слова прокурора.