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Полиция отпустила задержанного после пожара в соборе в Нанте
Задержанный ранее в воскресенье в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу, сообщает... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, нант, в мире

Полиция отпустила задержанного после пожара в соборе в Нанте

23:49 19.07.2020
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© REUTERS / Stephane MaheЗавалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
© REUTERS / Stephane Mahe
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Задержанный ранее в воскресенье в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее телеканал сообщал, что французская полиция задержала одного человека в рамках расследования по этому делу. Задержан был 39-летний мужчина, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить "противоречия в его расписании".
Теперь канал сообщает, что мужчина ответил полицейским на вопросы в связи с его рабочим расписанием. Следователи решили не оставлять его под стражей и после 22.00 (23.00 мск) отпустили.
При этом местному изданию Presse Ocean прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что задержанного решили отпустить "без дальнейшего судебного преследования". Мужчина должен вскоре покинуть комиссариат полиции.
Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
18 июля, 14:58
"Хуже, чем в Нотр-Даме". Архитектор о последствиях пожара собора в Нанте
"Он не причастен к совершению (преступных - ред.) действий. Возникшие противоречия были прояснены", - приводит издание слова прокурора.
Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.
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