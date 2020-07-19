В Сирии завершились парламентские выборы

"Закрыты во всех провинциях все избирательные участки на выборах народного совета третьего созыва после продления времени голосования на четыре часа", - сообщается в заявлении Высший судебный комитет по выборам.

Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.