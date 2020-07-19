https://ria.ru/20200719/1574570702.html
Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter
Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Porter ВМС США, зашедшего 19 июля в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:27
2020-07-19T23:28
черноморский флот вмф россии
черное море
военно-морские силы сша
украина
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572735828.html
2
черное море
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский флот вмф россии, черное море, военно-морские силы сша, украина, безопасность, в мире