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Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter
Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Porter ВМС США, зашедшего 19 июля в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:28
черноморский флот вмф россии
черное море
военно-морские силы сша
украина
безопасность
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353
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черноморский флот вмф россии, черное море, военно-морские силы сша, украина, безопасность, в мире

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter

23:27 19.07.2020 (обновлено: 23:28 19.07.2020)
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© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Porter ВМС США, зашедшего 19 июля в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Ранее сообщалось, что ракетный эсминец Porter начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.
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Черноморский флот ВМФ РоссииЧерное мореВоенно-морские силы СШАУкраинаБезопасностьВ мире
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