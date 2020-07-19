https://ria.ru/20200719/1574570380.html
В Хакасии загорелась свалка
Пожар по повышенному рангу сложности произошел на полигоне твердых бытовых отходов недалеко от поселка городского типа Усть-Абакан в Хакасии, сообщает ГУ МЧС по РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:15
2020-07-19T23:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усть-абаканский район
республика хакасия
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574557783.html
усть-абаканский район
республика хакасия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155299/43/1552994382_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_0c89528566990202ce2e2cd191b94dbe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-абаканский район, республика хакасия, происшествия