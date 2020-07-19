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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:19
здоровье - общество
южная америка
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распространение нового коронавируса
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье - общество, южная америка, европа, коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

23:11 19.07.2020 (обновлено: 23:19 19.07.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки специалисты зафиксировали 166 735 новых случаев заражения и 4496 летальных исходов. При этом накануне ВОЗ отчиталась о рекордном приросте на 259 тысяч подтвержденных случаев.
По последним данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 14 043 176, скончались 597 583 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 376 748 и Европе - 3 060 525.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЮжная АмерикаЕвропаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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