https://ria.ru/20200719/1574570305.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:11
2020-07-19T23:19
здоровье - общество
южная америка
европа
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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южная америка
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, южная америка, европа, коронавирус covid-19, воз, в мире