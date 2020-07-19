https://ria.ru/20200719/1574570279.html
В Москве на Тверской улице из-за ДТП перекрыли две полосы
Два автомобиля столкнулись в районе Тверской улицы Москвы, в ДТП пострадал один человек, а движение пришлось перекрыть по двум полосам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:09
2020-07-19T23:09
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574493446.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия