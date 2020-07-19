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В Москве на Тверской улице из-за ДТП перекрыли две полосы
Два автомобиля столкнулись в районе Тверской улицы Москвы, в ДТП пострадал один человек, а движение пришлось перекрыть по двум полосам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:09
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

В Москве на Тверской улице из-за ДТП перекрыли две полосы

23:09 19.07.2020
1393
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе Тверской улицы Москвы, в ДТП пострадал один человек, а движение пришлось перекрыть по двум полосам, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"Около 22.00 произошло столкновение двух транспортных средств в районе по Тверской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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