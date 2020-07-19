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СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
2020-07-19T23:06
следственный комитет россии (ск рф)
дмитров
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), дмитров, происшествия

СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка

23:06 19.07.2020
352
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи в понедельник намерены просить суд об аресте жителя подмосковного Дмитрова, подозреваемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас ребенок находится в больнице.
"Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет передано в Дмитровский городской суд утром 20 июля", - сказала Врадий.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине также будет предъявлено обвинение.
Прокуратура
15 июля, 10:57
Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком
620031
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Следственный комитет России (СК РФ)ДмитровПроисшествия
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