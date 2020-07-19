https://ria.ru/20200719/1574570228.html
СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
2020-07-19T23:06
2020-07-19T23:06
следственный комитет россии (ск рф)
дмитров
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), дмитров, происшествия
СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Следователи в понедельник намерены просить суд об аресте жителя подмосковного Дмитрова, подозреваемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК
РФ Ольга Врадий
.
Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас ребенок находится в больнице.
"Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет передано в Дмитровский городской суд утром 20 июля", - сказала Врадий.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине также будет предъявлено обвинение.