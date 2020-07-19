СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи в понедельник намерены просить суд об аресте жителя подмосковного Дмитрова, подозреваемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следователи в понедельник намерены просить суд об аресте жителя подмосковного Дмитрова, подозреваемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий

Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас ребенок находится в больнице.

"Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет передано в Дмитровский городской суд утром 20 июля", - сказала Врадий.