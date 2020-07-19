https://ria.ru/20200719/1574570161.html
В Бурятии пропал самолет Ан-2
Самолет Ан-2 с четырьмя пассажирами и двумя членами экипажа перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен, сообщило республиканское МЧС на РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:05
2020-07-19T23:40
иркутская область
иркутск
республика бурятия
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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иркутская область
иркутск
республика бурятия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, иркутск, республика бурятия, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия