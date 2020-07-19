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В Бурятии пропал самолет Ан-2
Самолет Ан-2 с четырьмя пассажирами и двумя членами экипажа перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен, сообщило республиканское МЧС на РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:40
иркутская область
иркутск
республика бурятия
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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иркутская область, иркутск, республика бурятия, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Бурятии пропал самолет Ан-2

23:05 19.07.2020 (обновлено: 23:40 19.07.2020)
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самолет Ан-2 с четырьмя пассажирами и двумя членами экипажа перестал выходить на связь после вылета из бурятского поселка Кырен, сообщило республиканское МЧС на своем сайте.
Информация об этом поступила в 20:21 мск от оперативного дежурного ФКУ "Сибирский авиационный поисково-спасательный центр".
Бортовой номер самолета 71276, он принадлежит авиакомпании "Феникс", его точный маршрут неизвестен.
По предварительной информации, борт занимался химической обработкой полей без предварительной заявки.
По данным диспетчера поискового координационного центра, самолет может находиться на территории Иркутской области.
Из аэропорта Иркутска на поиски вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро".
В 00:30 мск также для поиска борта запланирован вылет Ан-2 авиакомпании ''Феникс'' из Кырена.
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Иркутская областьИркутскРеспублика БурятияАн-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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