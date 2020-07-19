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МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_e15442c0797907c5449c36b2edd0f241.jpg
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РИА Новости
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353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире

МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

22:35 19.07.2020 (обновлено: 23:49 19.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В МИД России не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии.
Отвечая на вопрос РИА Новости, в МИД России указали "не подтверждаем".
Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath написали со ссылкой на источники, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало задержанных в стране россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана Турции.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияТурцияВ мире
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