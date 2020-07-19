https://ria.ru/20200719/1574569385.html
МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:35
2020-07-19T23:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574506383.html
ливия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире