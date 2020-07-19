В Ярославле потушили пожар в здании управления МВД на транспорте

В 13:59 19.07.2020 г. поступило сообщение о #возгорании административного здания по адресу: г. Ярославль, пр-т Ухтомского, д. 7. Задействовано 16 ед.тех., 48 чел. л/с. Ликвидация пожара в 20:52. Повреждено пожаром здание на S=300 кв.м. Пострадавших нет. pic.twitter.com/n94EbFNRAF