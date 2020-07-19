В Ярославле потушили пожар в здании управления МВД на транспорте

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает региональное управление ведомства.
Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что пожар произошел по адресу улица Ухтомского, 7. Горела кровля здания. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В здании располагается следственный отдел северного линейного управления МВД на транспорте.
По официальным данным, сообщение о возгорании поступило в 13.50 мск. На данный момент пожар ликвидирован, уточняет ГУМЧС.
"Повреждено пожаром здание на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В тушении были задействованы 16 единиц техники и 48 человек личного состава.
В 13:59 19.07.2020 г. поступило сообщение о #возгорании административного здания по адресу: г. Ярославль, пр-т Ухтомского, д. 7. Задействовано 16 ед.тех., 48 чел. л/с. Ликвидация пожара в 20:52. Повреждено пожаром здание на S=300 кв.м. Пострадавших нет. pic.twitter.com/n94EbFNRAF— МЧС Ярославль (@mchsyaroslavl) July 19, 2020