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В Ярославле потушили пожар в здании управления МВД на транспорте
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, площадь возгорания составила 300 квадратных... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В Ярославле потушили пожар в здании управления МВД на транспорте

22:35 19.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в здании северного линейного управления МВД на транспорте в Ярославле, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает региональное управление ведомства.
Ранее представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что пожар произошел по адресу улица Ухтомского, 7. Горела кровля здания. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В здании располагается следственный отдел северного линейного управления МВД на транспорте.
По официальным данным, сообщение о возгорании поступило в 13.50 мск. На данный момент пожар ликвидирован, уточняет ГУМЧС.
"Повреждено пожаром здание на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В тушении были задействованы 16 единиц техники и 48 человек личного состава.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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