Российские школьники открыли остров на Новой Земле

"Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты", — заявил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин.