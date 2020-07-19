Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200719/1574569252.html
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:20
риа наука
земля - риа наука
арктика
русское географическое общество
новая земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101826/22/1018262212_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_1022f573225d89e592f75390c319ec6e.jpg
https://ria.ru/20200716/1574397834.html
https://ria.ru/20200707/1573984546.html
арктика
новая земля
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/101826/22/1018262212_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_1022f573225d89e592f75390c319ec6e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/101826/22/1018262212_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_f336340e5df187f3d5bc749190b920f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101826/22/1018262212_500:0:2548:2048_1400x0_80_0_0_510e2cfb5ac3fe683f30816099ef394a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля - риа наука, арктика, русское географическое общество, новая земля

Российские школьники открыли остров на Новой Земле

22:31 19.07.2020 (обновлено: 23:20 19.07.2020)
4864
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте.
Восемь участников проектной группы "РискСат" из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска сделали географическое открытие при обработке спутниковых снимков.
Самовар в бухте Тихая на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
16 июля, 08:00Хорошие новости
"Полярный гектар": россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике
Остров образовался 9 июля после разрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный.
"Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты", — заявил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин.
Площадь нового острова составляет 5,6 гектара, высота вместе с оставшимся ледяным покровом — 27 метров.
Осенью его планирует исследовать группа Русского географического общества и Северного флота.
Вечная мерзлота
7 июля, 03:26РИА Наука
Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
12776003
Обсудить 0
РИА НаукаЗемля - РИА НаукаАрктикаРусское географическое обществоНовая Земля
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Самолет Ан-2
В Бурятии пропал самолет Ан-2
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Сотрудник полиции
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния