Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия

По данным ТВ, накануне в гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветили у побережья Черного моря "произошла перепалка между Гогочури и посетителем отеля, во время которой Гогочури держал в руках оружие, однако не стрелял из него". Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек, полиция задержала Гогочури на месте.