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Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия
Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури, задержан за потасовку и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает телекомпания... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:37
георгий маргвелашвили
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353
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георгий маргвелашвили, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия

22:28 19.07.2020 (обновлено: 22:37 19.07.2020)
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ТБИЛИСИ, 19 июл - РИА Новости. Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури, задержан за потасовку и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает телекомпания "Рустави 2".
МВД Грузии пока не обнародовал детали инцидента, подтвердив при этом информацию о задержании Гогочури.
По данным ТВ, накануне в гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветили у побережья Черного моря "произошла перепалка между Гогочури и посетителем отеля, во время которой Гогочури держал в руках оружие, однако не стрелял из него". Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек, полиция задержала Гогочури на месте.
Гогочури ранее несколько раз оказывался в центре внимания СМИ из-за инцидентов. В январе 2017 года он вместе с другом был ранен ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия, в июле 2018 года он вновь получил ранения в ходе потасовки, а в декабре 2018-го был задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия и несообщение о преступлении.
Сотрудник полиции
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Георгий МаргвелашвилиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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