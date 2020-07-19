Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574568490.html
Ливийская сторона пока не подтвердила данные об освобождении двух россиян
Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил РИА Новости, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:13
правительство национального согласия ливии (пнс)
москва
триполи
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_0:0:3117:1753_1400x0_80_0_0_d80475ddfe67741fffb1d7eebee92667.jpg
https://ria.ru/20200718/1574543027.html
москва
триполи
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_0:0:3117:1753_1400x0_80_0_0_d80475ddfe67741fffb1d7eebee92667.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_7a29a24957417b614c9359f6aa7fd877.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_258:0:2306:2048_1400x0_80_0_0_64531090d134528ab365ac9a70db3953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство национального согласия ливии (пнс), москва, триполи, ливия, в мире

Ливийская сторона пока не подтвердила данные об освобождении двух россиян

22:13 19.07.2020
311
© REUTERS / Mohamed AzakirВид на Триполи, Ливия
Вид на Триполи, Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил РИА Новости, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян в Ливии.
Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath утверждали со ссылкой на источники, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии якобы передало Турции содержавшихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана.
Комментируя РИА Новости эти сообщения, российский дипломат указал, что "временный поверенный в делах Ливии в Москве (Мустафа Абу Саед) не подтвердил (эту информацию)".
Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, что проблема с освобождением россиян Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время.
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
18 июля, 21:40
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии
4311113
Обсудить 0
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)МоскваТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Фрагмент фрески в соборе Святой Софии
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Здание МИД России
МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
Международная конференция Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития в Ашхабаде
Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В Техас на борьбу с коронавирусом направили пять подразделений ВМС США
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Ярославле потушили пожар в здании управления МВД на транспорте
Армянские военные
Власти Армении хотят построить убежища в школах в приграничных селах
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
Армия Израиля зафиксировала в воздушном пространстве дрон из Ливана
Армянские военные
В Армении завели 37 уголовных дел после обстрелов со стороны Азербайджана
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния