В Техас на борьбу с коронавирусом направили пять подразделений ВМС США

Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Пять подразделений ВМС направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с Пять подразделений ВМС направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с коронавирусом , говорится в сообщении на сайте губернатора штата Грега Эббота.

"Помощь от наших федеральных партнеров крайне важная для нашей работы по снижению распространения COVID-19 в наших населенных пунктах в Техасе", - процитированы там слова губернатора.

Подразделения состоят из медиков и вспомогательного персонала, они будут направлены в разные больницы.

Губернатор не уточнил количество, однако неделей ранее военные сообщали о планах отправить в Техас 580 специалистов из состава ВМС и сухопутных войск.

Техас является вторым по численности населения штатом США . С июня там наблюдается постоянный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. Последние дни этот показатель держится в районе 10 тысяч в день. Всего в штате с населением около 29 миллионов человек зарегистрировано около 320 тысяч случаев заражения, скончалось 3 865 человек.