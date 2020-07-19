Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574568322.html
В Техас на борьбу с коронавирусом направили пять подразделений ВМС США
Пять подразделений ВМС направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте губернатора штата Грега Эббота. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_0:0:3048:1716_1400x0_80_0_0_cf5c345faf94a96cac6914953cb2e0e9.jpg
https://ria.ru/20200719/1574549184.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574529814.html
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_0:0:3048:1716_1400x0_80_0_0_cf5c345faf94a96cac6914953cb2e0e9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_319:0:3048:2047_1400x0_80_0_0_8b1eaf33e715a41fdfc14a0f8506cef6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_839:0:2886:2047_1400x0_80_0_0_df2b2f2e430ef613254bf66bac7aedc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире

В Техас на борьбу с коронавирусом направили пять подразделений ВМС США

22:04 19.07.2020
793
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Пять подразделений ВМС направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте губернатора штата Грега Эббота.
"Помощь от наших федеральных партнеров крайне важная для нашей работы по снижению распространения COVID-19 в наших населенных пунктах в Техасе", - процитированы там слова губернатора.
Подразделения состоят из медиков и вспомогательного персонала, они будут направлены в разные больницы.
Губернатор не уточнил количество, однако неделей ранее военные сообщали о планах отправить в Техас 580 специалистов из состава ВМС и сухопутных войск.
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 09:52Распространение нового коронавируса
Названы шесть форм COVID-19
Техас является вторым по численности населения штатом США. С июня там наблюдается постоянный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. Последние дни этот показатель держится в районе 10 тысяч в день. Всего в штате с населением около 29 миллионов человек зарегистрировано около 320 тысяч случаев заражения, скончалось 3 865 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
18 июля, 12:11
Может повториться? Астролог обозначила, когда ждать новый всплеск COVID
5222220
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАТехасВ мире
Рекомендуем
Фрагмент фрески в соборе Святой Софии
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия
Президент США Дональд Трамп
Трамп отклонит пакет поддержки экономики без снижения налога на зарплату
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Международная конференция Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития в Ашхабаде
Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом
Вид на Триполи, Ливия
Ливийская сторона пока не подтвердила данные об освобождении двух россиян
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Здание МИД России
МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния