Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия

"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Кара-Джагез в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.