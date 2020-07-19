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Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:02
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (мухафаза), сирия, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия

22:02 19.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Кара-Джагез в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке и Ракка. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)СирияВ мире
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