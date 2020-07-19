https://ria.ru/20200719/1574568248.html
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:02
2020-07-19T22:02
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
латакия (мухафаза)
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), латакия (мухафаза), сирия, в мире