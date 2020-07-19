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В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1192 человека, сообщил Центр... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:59
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, латвия, в мире

В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом

21:59 19.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 19 июл — РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1192 человека, сообщил Центр контроля профилактики и заболеваний Латвии.
"За сутки проведено 1292 теста, выявлено три новых случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 180 928 тестов на COVID-19, заболели 1192 человек, 31 умер, что составляет 2,6% от всех заболевших. Выздоровели 1022 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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