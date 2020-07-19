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В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1192 человека, сообщил Центр... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:59
2020-07-19T21:59
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, латвия, в мире