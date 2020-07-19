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Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:05
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр лукашенко
витебская область
белоруссия
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353
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, витебская область, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

21:57 19.07.2020 (обновлено: 22:05 19.07.2020)
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© Sputnik / Сергей ПушкинКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.
Уголовное "дело Белгазпромбанка", в рамках которого проходит фигурантами более 20 человек, включая топ-менеджмент, совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики 14 июля отказал ему в регистрации кандидатом, это решение было обжаловано юристами политика в Верховный суд. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.
"Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек (фигурантов дела Белгазпромбанка – ред.)", - сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области 15 июля. Фрагмент встречи показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".
Он отметил, что все фигуранты дела дают показания. "И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты – ред.), зарыдал и начал показания давать", - заявил Лукашенко.
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Белорусский лидер также сообщил, что поручил правоохранителям "подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России".
"Мы им покажем эти документы (по делу Белгазпромбанка – ред.) – Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное дело. Мы открыты", - отметил он.
Бабарико находится в СИЗО КГБ Белоруссии по обвинению в совершении экономических преступлений в рамках масштабного так называемого "дела Белгазпромбанка". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Ранее сообщалось, что всего же задержаны более 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства.
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