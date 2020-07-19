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Армия Израиля зафиксировала в воздушном пространстве дрон из Ливана
Израильские военнослужащие зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны беспилотника с территории Ливана, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:41
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израиль, ливан, в мире

Армия Израиля зафиксировала в воздушном пространстве дрон из Ливана

21:41 19.07.2020
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© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Израильские военнослужащие зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны беспилотника с территории Ливана, сообщает пресс-служба армии.
"Некоторое время назад войска армии обороны Израиля зафиксировали проникновение в воздушное пространство Израиля дрона из Ливана", - говорится в сообщении. Армия сообщает, что за беспилотником велось наблюдение.
Отмечается, что армии Израиля "продолжит свою деятельность, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет страны".
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