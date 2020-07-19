В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости. Число выявленных заболевших COVID-19 в Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны.

Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 827.

Как отметило ведомство, число заразившихся COVID-19 в стране больше, чем подтверждено лабораторно, так как многие люди переносят коронавирус бессимптомно или имеют легкие симптомы и не проходят тестирование.

Статистика не является полной также из-за того, что начиная с текущих выходных Северная Ирландия перестала предоставлять свои данные по количеству заболевших.

В пятницу британские власти приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

По состоянию на 16 июля, число умерших от COVID-19 составляло 45 119 человек.