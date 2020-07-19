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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574567508.html
В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:39
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19

21:39 19.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны.
Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 827.
Как отметило ведомство, число заразившихся COVID-19 в стране больше, чем подтверждено лабораторно, так как многие люди переносят коронавирус бессимптомно или имеют легкие симптомы и не проходят тестирование.
Статистика не является полной также из-за того, что начиная с текущих выходных Северная Ирландия перестала предоставлять свои данные по количеству заболевших.
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В пятницу британские власти приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
По состоянию на 16 июля, число умерших от COVID-19 составляло 45 119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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