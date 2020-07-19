https://ria.ru/20200719/1574567508.html
В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:39
2020-07-19T21:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
в мире
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великобритания
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости.
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании
за сутки увеличилось на 726, до 294 792, свидетельствуют данные минздрава страны.
Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 827.
Как отметило ведомство, число заразившихся COVID-19 в стране больше, чем подтверждено лабораторно, так как многие люди переносят коронавирус бессимптомно или имеют легкие симптомы и не проходят тестирование.
Статистика не является полной также из-за того, что начиная с текущих выходных Северная Ирландия
перестала предоставлять свои данные по количеству заболевших.
В пятницу британские власти приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
По состоянию на 16 июля, число умерших от COVID-19 составляло 45 119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.