В СК назвали цель нападения на дом экс-главы Ростсельмаша

ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Целью нападения на дом в Азовской районе Ростовской области, при котором погибла пожила женщина и ранен пенсионер, могло быть ограбление, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.
Ранее СК сообщал, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района была обнаружена убитой 80-летняя женщина и 83-летний хозяин дома с травмами головы и тела, возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о доме бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, во время нападения убита его сестра, сам Песков госпитализирован.
"По предварительной информации, целью напавших было завладение имуществом потерпевших", - сообщили РИА Новости в СК.