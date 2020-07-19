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В СК назвали цель нападения на дом экс-главы Ростсельмаша
Целью нападения на дом в Азовской районе Ростовской области, при котором погибла пожила женщина и ранен пенсионер, могло быть ограбление, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:34
ростсельмаш
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
азовский район
происшествия
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ростовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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ростсельмаш, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, азовский район, происшествия

В СК назвали цель нападения на дом экс-главы Ростсельмаша

21:34 19.07.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Целью нападения на дом в Азовской районе Ростовской области, при котором погибла пожила женщина и ранен пенсионер, могло быть ограбление, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.
Ранее СК сообщал, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района была обнаружена убитой 80-летняя женщина и 83-летний хозяин дома с травмами головы и тела, возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о доме бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, во время нападения убита его сестра, сам Песков госпитализирован.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:53
СК возбудил дело из-за найденного в Подмосковье чемодана с трупом
"По предварительной информации, целью напавших было завладение имуществом потерпевших", - сообщили РИА Новости в СК.
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РостсельмашСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьАзовский районПроисшествия
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