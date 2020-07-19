https://ria.ru/20200719/1574567090.html
В Башкирии локализовали пожар на территории заповедника
Спасатели локализовали крупный пожар на территории заповедника в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:26
2020-07-19T21:26
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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республика башкортостан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
УФА, 19 июл – РИА Новости.
Спасатели локализовали крупный пожар на территории заповедника в Башкирии
, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство проинформировало, что из пяти очагов лесного пожара в Бурзянском районе, в том числе на территории охраняемого заповедника, один потушен, один локализован, с тремя борются 352 спасателя, используя 103 единицы техники. Минлесхоз сообщал, что возгорания произошли в скальных частях района, что затрудняет применение крупной лесопожарной техники - из-за этого тушение проводится в основном только ручными средствами. Спасатели не привлекали к тушению вертолет из-за того, что водоисточники находятся вдали от очагов возгорания.
"В результате превентивных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения природного пожара, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня, в Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Площадь активного горения в настоящий момент составляет 0,51 гектара. Сил и средств для ликвидации горения достаточно", - сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, еще один очаг горения возле населенного пункта Саргая находится на стадии ликвидации.
"Угроза населенному пункту отсутствуют. Выставленные пожарные посты в Бурзянском районе продолжают осуществлять окарауливание населенных пунктов в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.