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В Башкирии локализовали пожар на территории заповедника
Спасатели локализовали крупный пожар на территории заповедника в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:26
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкирии локализовали пожар на территории заповедника

21:26 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар на территории заповедника в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее ведомство проинформировало, что из пяти очагов лесного пожара в Бурзянском районе, в том числе на территории охраняемого заповедника, один потушен, один локализован, с тремя борются 352 спасателя, используя 103 единицы техники. Минлесхоз сообщал, что возгорания произошли в скальных частях района, что затрудняет применение крупной лесопожарной техники - из-за этого тушение проводится в основном только ручными средствами. Спасатели не привлекали к тушению вертолет из-за того, что водоисточники находятся вдали от очагов возгорания.
"В результате превентивных мероприятий по недопущению дальнейшего распространения природного пожара, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня, в Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Площадь активного горения в настоящий момент составляет 0,51 гектара. Сил и средств для ликвидации горения достаточно", - сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, еще один очаг горения возле населенного пункта Саргая находится на стадии ликвидации.
"Угроза населенному пункту отсутствуют. Выставленные пожарные посты в Бурзянском районе продолжают осуществлять окарауливание населенных пунктов в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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