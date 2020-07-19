В Башкирии локализовали пожар на территории заповедника

Ранее ведомство проинформировало, что из пяти очагов лесного пожара в Бурзянском районе, в том числе на территории охраняемого заповедника, один потушен, один локализован, с тремя борются 352 спасателя, используя 103 единицы техники. Минлесхоз сообщал, что возгорания произошли в скальных частях района, что затрудняет применение крупной лесопожарной техники - из-за этого тушение проводится в основном только ручными средствами. Спасатели не привлекали к тушению вертолет из-за того, что водоисточники находятся вдали от очагов возгорания.