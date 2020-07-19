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Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в Госдуме
Штрафы за продажу снюса и насвая должны быть ощутимыми, так как их употребление часто приводит к летальному исходу, заявил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:10
россия
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россия, госдума рф, общество

Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в Госдуме

20:51 19.07.2020 (обновлено: 21:10 19.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Штрафы за продажу снюса и насвая должны быть ощутимыми, так как их употребление часто приводит к летальному исходу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее в воскресенье в Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП, предлагающие увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним.
Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
"К сожалению, эти спайсы, насваи, снюсы очень опасны, часто их употребление приводит к смертельным результатам, особенно среди молодежи. Поэтому увеличение штрафов вполне оправдано. Штрафы должны быть чувствительны, чтобы люди не хотели заниматься продажей этой гадости... Я думаю, Госдума тоже поддержит. Я не думаю, что кто-то будет голосовать против", - сказал Емельянов.
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Парламентарий подчеркнул, что то же самое касается поправок об увеличении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним.
Согласно поправкам, за продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица - от 40 до 70 тысяч рублей, юридические - от 150 до 300 тысяч.
"В детском возрасте приучаются курить, потом очень трудно от этой пагубной привычки отказаться. И очень много гибнет людей именно потому, что они курят. Поэтому это предложение тоже оправдано", - заключил Емельянов.
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко ("Единая Россия") считает, что такое правонарушение, как продажа снюса и насвая, необходимо сделать уголовно наказуемым, так как употребление этих веществ может привести к смертельному исходу.
"Но начинать с чего-то нужно, поэтому сейчас решили начать с изменений в административный кодекс. Мы это на комитете обсуждали, это было поддержано. Я думаю, что и фракция поддержит. У меня есть внутреннее убеждение, что эти изменения будут приняты", - сказал Марченко РИА Новости.
Поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 21 июля.
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