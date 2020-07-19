В Пензенской области умер пожилой пациент с коронавирусом

Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области , общее число умерших в регионе возросло до 73, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтвержден 5991 случай коронавируса. К 18 июля скончалось 72 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Ушел из жизни мужчина 1948 года рождения. Сопутствующие (заболевания): сахарный диабет второго типа, МКБ (мочекаменная болезнь), состояние после резекции сигмовидной кишки по поводу ЗНО (злокачественного новообразования), один курс ЛПХТ (лимфотропной полихимиотерапии). Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что врачи в Пензенской области в воскресенье выписали одного пациента после лечения COVID-19, общее число выздоровевших возросло до 5269.