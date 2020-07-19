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В Пензенской области умер пожилой пациент с коронавирусом
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 73, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:45
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здоровье - общество
пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, происшествия

В Пензенской области умер пожилой пациент с коронавирусом

20:45 19.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 73, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтвержден 5991 случай коронавируса. К 18 июля скончалось 72 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушел из жизни мужчина 1948 года рождения. Сопутствующие (заболевания): сахарный диабет второго типа, МКБ (мочекаменная болезнь), состояние после резекции сигмовидной кишки по поводу ЗНО (злокачественного новообразования), один курс ЛПХТ (лимфотропной полихимиотерапии). Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в Пензенской области в воскресенье выписали одного пациента после лечения COVID-19, общее число выздоровевших возросло до 5269.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьПроисшествия
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