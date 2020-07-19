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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574565845.html
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки на 831 и составило к вечеру воскресенья 50 035, еще девять пациентов с таким диагнозом... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 50 тысяч

20:39 19.07.2020 (обновлено: 20:40 19.07.2020)
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки на 831 и составило к вечеру воскресенья 50 035, еще девять пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 409 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, в настоящее время в стране болеют 28 037 человек, в тяжелом состоянии находятся 254 пациента, из них 70 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 21 589 человек уже выздоровели.
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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В ночь на пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности с вечера 17 июля в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. Рестораны смогут работать только на вынос со вторника, 21 июля. Начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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