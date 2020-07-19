https://ria.ru/20200719/1574565676.html
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 924
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:33
2020-07-19T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире