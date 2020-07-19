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Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 924
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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турция
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 924

20:33 19.07.2020
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© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
АНКАРА, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 924, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 924 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 219 641. Умерли 16 больных, всего умерших – 5491. Вылечились сегодня 997 пациентов, всего - 202 010", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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