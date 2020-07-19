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В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 56 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:29
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коронавирус в россии
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безопасность
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19

20:29 19.07.2020
254
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик в полевом госпитале
Военный медик в полевом госпитале
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 56 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8105 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 987.
На 19 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 226 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 717 человек.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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