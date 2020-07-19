В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от Свыше 8,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , в том числе за сутки выздоровели 56 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8105 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 987.

На 19 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 226 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 717 человек.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.