"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца

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Три совы-сплюшки вместе воспитывают одного птенца. Во время высиживания будущие мамы определили четкие социальные роли. Совенок уже практически достиг своего максимального роста и веса, но к самостоятельной жизни будет готов примерно через месяц, тогда специалисты центра выпустят его на свободу.