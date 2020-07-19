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"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца
Три совы-сплюшки вместе воспитывают одного птенца. Во время высиживания будущие мамы определили четкие социальные роли. Совенок уже практически достиг своего максимального роста и веса, но к самостоятельной жизни будет готов примерно через месяц, тогда специалисты центра выпустят его на свободу.
2020-07-19T20:09
сова
видео
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца
Три совы-сплюшки вместе воспитывают одного птенца. Во время высиживания будущие мамы определили четкие социальные роли. Совенок уже практически достиг своего максимального роста и веса, но к самостоятельной жизни будет готов примерно через месяц, тогда специалисты центра выпустят его на свободу. В Центре проживают совы-сплюшки, которые попадают в руки врачей с различными травмами. По возможности их выпускают на волю, но есть и те, кто остается в центре на постоянной основе.
2020-07-19T20:09
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, сова, видео, общество
"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца
Три совы-сплюшки вместе воспитывают одного птенца. Во время высиживания будущие мамы определили четкие социальные роли. Совенок уже практически достиг своего максимального роста и веса, но к самостоятельной жизни будет готов примерно через месяц, тогда специалисты центра выпустят его на свободу.
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"Сын полка": три совы воспитывают одного птенца

20:09 19.07.2020
1110
Три совы-сплюшки вместе воспитывают одного птенца. Во время высиживания будущие мамы определили четкие социальные роли. Совенок уже практически достиг своего максимального роста и веса, но к самостоятельной жизни будет готов примерно через месяц, тогда специалисты центра выпустят его на свободу.
В Центре сохранения биоразнообразия КемГУ проживают совы-сплюшки, которые попадают в руки врачей с различными травмами. По возможности их выпускают на волю, но есть и те, кто остается здесь на постоянной основе.
4421001
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соваВидеоОбщество
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