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В России могут увеличить штрафы за продажу табачной продукции детям
Поправки, предлагающие увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним, поступили в Госдуму РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:39
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здоровье - общество, госдума рф, общество

В России могут увеличить штрафы за продажу табачной продукции детям

20:03 19.07.2020 (обновлено: 21:39 19.07.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поправки, предлагающие увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним, поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) РФ.
Как следует из документа, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки предлагают внести в статью 14.53 КоАП "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" и 3.5 "Административный штраф".
Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 150 тысяч рублей.
За продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица - от 40 до 70 тысяч рублей, юридические - от 150 до 300.
Поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 21 июля.
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