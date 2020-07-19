В Челябинске заведующая отделением больницы умерла от COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что детскому хирургу высшей квалификационной категории было 42 года.
По данным регионального минздрава, Белякова около 25 лет проработала в системе здравоохранения и всю свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов. Она успешно лечила детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.
Она также стала наставником для многих молодых детских хирургов.
В конце мая от COVID-19 скончалась врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста, в начале мая умер врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, а в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района, а также врач-педиатр детской поликлиники города Миасс. В июле зарегистрировали еще одна смерть врача — сотрудника Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который сдал условно положительный тест на коронавирус.
На утро 19 июля в регионе подтверждены 10 225 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.