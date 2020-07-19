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В Челябинске заведующая отделением больницы умерла от COVID-19
Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T20:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, общество

В Челябинске заведующая отделением больницы умерла от COVID-19

19:55 19.07.2020 (обновлено: 20:34 19.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что детскому хирургу высшей квалификационной категории было 42 года.
По данным регионального минздрава, Белякова около 25 лет проработала в системе здравоохранения и всю свою жизнь посвятила спасению маленьких пациентов. Она успешно лечила детей с острой хирургической патологией органов брюшной полости.
Она также стала наставником для многих молодых детских хирургов.
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В конце мая от COVID-19 скончалась врач-терапевт горбольницы №1 Златоуста, в начале мая умер врач общей практики из Брединского района, который брал анализы у контактных лиц, а в июне — сотрудница врачебной амбулатории из Чебаркульского района, а также врач-педиатр детской поликлиники города Миасс. В июле зарегистрировали еще одна смерть врача — сотрудника Верхнеуфалейской центральной городской больницы, который сдал условно положительный тест на коронавирус.
На утро 19 июля в регионе подтверждены 10 225 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская областьОбщество
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