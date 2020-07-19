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ЦИК Сирии продлил парламентские выборы на четыре часа
Высший судебный комитет по выборам заявил о продлении выборов в Народный совет Сирии на четыре часа во всех провинциях страны, сообщает сирийский... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:29
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идлиб (мухафаза), сирия, в мире

ЦИК Сирии продлил парламентские выборы на четыре часа

19:29 19.07.2020 (обновлено: 22:29 19.07.2020)
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© AP Photo / Hassan AmmarПарламентские выборы в Сирии
Парламентские выборы в Сирии
© AP Photo / Hassan Ammar
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Высший судебный комитет по выборам заявил о продлении выборов в Народный совет Сирии на четыре часа во всех провинциях страны, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
Избирательные участки изначально должны были работать до 19.00 (совпадает с мск).
Согласно правилам, время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.
На территории Сирии работает 7331 избирательный участок. На третьих с начала войны парламентских выборах за 250 мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.
Парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Вчера, 11:07Война в Сирии
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
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Идлиб (мухафаза)СирияВ мире
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