ЦИК Сирии продлил парламентские выборы на четыре часа

БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Высший судебный комитет по выборам заявил о продлении выборов в Народный совет Высший судебный комитет по выборам заявил о продлении выборов в Народный совет Сирии на четыре часа во всех провинциях страны, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya

Избирательные участки изначально должны были работать до 19.00 (совпадает с мск).

Согласно правилам, время выборов может быть продлено на пять часов при высокой явке и необходимости. Временные ограничения по подсчету голосов не установлены.

На территории Сирии работает 7331 избирательный участок. На третьих с начала войны парламентских выборах за 250 мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.