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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574563905.html
В Бельгии не ужесточат ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19
Власти Бельгии решили пока не ужесточать меры борьбы против распространения коронавируса, несмотря на рост случаев COVID-19, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:37
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире

В Бельгии не ужесточат ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

19:27 19.07.2020 (обновлено: 22:37 19.07.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Власти Бельгии решили пока не ужесточать меры борьбы против распространения коронавируса, несмотря на рост случаев COVID-19, говорится в заявлении по итогам заседания консультативного комитета в воскресенье.
На заседании экспертов с участием местных и центральных властей были проанализированы причины роста числа случаев COVID-19 в последние недели.
"Согласно анализу, возобновление распространения вируса на данной стадии характеризуется исключительно локальными проблемами", - говорится в документе. Эксперты пояснили, что на общие показатели влияют конкретные очаги инфекции, возникшие в результате определенных событий или в отдельных социальных кругах. "В то же время показатели по госпитализации и смертности остаются стабильными", - говорится в документе.
При этом власти решили возобновить пресс-конференции для информирования населения по ситуации с коронавирусом, которые были приостановлены после снижения случаев COVID-19.
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Дальнейшие шаги по борьбе с распространением коронавируса будут рассмотрены на заседании совета безопасности Бельгии в четверг.
За период с 9 по 15 июля в среднем в Бельгии фиксировалось 143 новых случая заражения коронавирусом в сутки, что на 61 процент превышает показатель за период с 1 по 7 июля. Рост заболеваемости отмечен в трех бельгийских провинциях.
В Бельгии от коронавируса с середины марта скончались порядка 9,8 тысячи человек, были заражены более 63 тысяч.
В начале июля власти Бельгии ввели обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концертных залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов. Штраф для физических лиц, не соблюдающих данное правило, составит 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения.
Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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