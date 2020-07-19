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Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Болгарский журналист Георги Касабов поделился с читателями Fakti.bg "русским лайфхаком", с помощью которого можно проверить, исправно ли работал холодильник,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:34
россия
болгария
в мире
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"перед тем как отправиться в путешествие, многие люди не знают, куда деть оставшиеся в морозилке продукты и опасаются, что те могут испортиться" - в России нет такой проблемы, за время отсутствия хозяев все продукты съедает домашний медведь.
67
У нас либо еда в холодильнике, либо в отпуск . Приходиться выбирать
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россия
болгария
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, болгария, в мире

Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты

19:24 19.07.2020 (обновлено: 22:34 19.07.2020)
7982
© Fotolia / JeanetteМонеты в банке
Монеты в банке
© Fotolia / Jeanette
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Болгарский журналист Георги Касабов поделился с читателями Fakti.bg "русским лайфхаком", с помощью которого можно проверить, исправно ли работал холодильник, пока жильцов долго не было дома.
Он отметил, что перед тем как отправиться в путешествие, многие люди не знают, куда деть оставшиеся в морозилке продукты, и опасаются, что те могут испортиться. Касабов посоветовал "простую систему проверки" для таких случаев.
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Пластиковый или металлический стакан наполняют водой и ставят в морозилку. Когда жидкость превратится в лед, сверху кладут монету. Если по возвращении хозяев домой монета опустилась на дно емкости, значит, были серьезные перебои с электричеством, вода успела растаять, а замороженные продукты испортились.
Как утверждает автор статьи, этот метод изобрели именно русские. По его словам, в России всегда перед отпуском в морозилке оставляют стакан с водой и монетой.
В комментариях многие читатели отметили, что это "умный ход". Однако среди них нашлись и те, кто не поверил, что в России кто-то действительно пользуется таким методом. Один из пользователей написал, что он россиянин и впервые слышит про такой лайфхак.
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Обсудить 14
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Популярные комментарии
"перед тем как отправиться в путешествие, многие люди не знают, куда деть оставшиеся в морозилке продукты и опасаются, что те могут испортиться" - в России нет такой проблемы, за время отсутствия хозяев все продукты съедает домашний медведь.
19 июля, 19:31
Naum Vygodsky
12550000
У нас либо еда в холодильнике, либо в отпуск . Приходиться выбирать
19 июля, 19:37
РКРобин Капюшон
91301117
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