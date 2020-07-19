В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее телеканал "360" опубликовал информацию о заплаканном двухлетнем мальчике, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа. По данным телеканала, он сбежал от родителей.
"Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает. Он пока ближайшее время проведет в больнице под наблюдением врачей. Мальчик активный, бегает, играет", — сказала Мишонова.
Она отметила, что дальнейшая судьба малыша пока неизвестна, все зависит от результатов предварительного расследования правоохранительных органов и последующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органов опеки.