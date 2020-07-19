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В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:31
ксения мишонова
дмитровский район
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ксения мишонова, дмитровский район, происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

19:22 19.07.2020 (обновлено: 22:31 19.07.2020)
24248
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее телеканал "360" опубликовал информацию о заплаканном двухлетнем мальчике, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа. По данным телеканала, он сбежал от родителей.

"Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает. Он пока ближайшее время проведет в больнице под наблюдением врачей. Мальчик активный, бегает, играет", — сказала Мишонова.

Она отметила, что дальнейшая судьба малыша пока неизвестна, все зависит от результатов предварительного расследования правоохранительных органов и последующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органов опеки.
Сотрудник полиции
14 июля, 22:50
В Ленинградской области ищут пропавшего восьмилетнего мальчика
131836109
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Ксения МишоноваДмитровский районПроисшествия
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