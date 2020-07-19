В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

"Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает. Он пока ближайшее время проведет в больнице под наблюдением врачей. Мальчик активный, бегает, играет", — сказала Мишонова.