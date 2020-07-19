Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 354

"В Азербайджане выявлены еще 388 случаев заражения коронавирусом, 517 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 18 956 человек вылечились, 354 человека скончались, 8200 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.