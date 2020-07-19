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Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 354
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 521, за сутки инфекция выявлена еще у 388 человек, всего в стране умерли 354... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 354

19:06 19.07.2020
386
© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27 521, за сутки инфекция выявлена еще у 388 человек, всего в стране умерли 354 человека с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлены еще 388 случаев заражения коронавирусом, 517 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 18 956 человек вылечились, 354 человека скончались, 8200 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 627 881 тест.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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