В Ломбардии впервые с 22 февраля никто не умер от коронавируса

РИМ, 19 июл — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии за сутки от последствий COVID-19 скончались три человека, при этом в Ломбардии не зарегистрировали ни одной новой жертвы заболевания, сообщил Минздрав страны.

Это самый низкий национальный прирост с 28 февраля, когда зафиксировали четыре смертельных исхода. Уже на следующий день их было восемь, 1 марта — пять, после чего число начало резко расти. Накануне Минздрав сообщал об 11 жертвах эпидемии.

В северной области Ломбардия, которая сильнее всего пострадала от коронавируса, нулевую смертность не фиксировали с 22 февраля.

Таким образом, в Италии за все время пандемии коронавирусом заразились 244 434 человека, за сутки это число увеличилось на 219.

Выздоровели за минувший день 143 человека, всего за время пандемии — 196 949 граждан.

Общее число жертв заболевания достигло 35 045.

Зараженными COVID-19 сегодня считаются 12 440 человек, более 90 процентов из них находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них. В палатах интенсивной терапии остаются 49 пациентов (минус один за сутки).