https://ria.ru/20200719/1574563517.html
В Ломбардии впервые с 22 февраля никто не умер от коронавируса
В Италии за сутки от последствий COVID-19 скончались три человека, при этом в Ломбардии не зарегистрировали ни одной новой жертвы заболевания, сообщил Минздрав... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:04
2020-07-19T19:40
распространение нового коронавируса
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италия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, ломбардия, здоровье - общество, италия, в мире
РИМ, 19 июл — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии за сутки от последствий COVID-19 скончались три человека, при этом в Ломбардии не зарегистрировали ни одной новой жертвы заболевания, сообщил Минздрав страны.
Это самый низкий национальный прирост с 28 февраля, когда зафиксировали четыре смертельных исхода. Уже на следующий день их было восемь, 1 марта — пять, после чего число начало резко расти. Накануне Минздрав сообщал об 11 жертвах эпидемии.
В северной области Ломбардия, которая сильнее всего пострадала от коронавируса, нулевую смертность не фиксировали с 22 февраля.
Таким образом, в Италии за все время пандемии коронавирусом заразились 244 434 человека, за сутки это число увеличилось на 219.
Выздоровели за минувший день 143 человека, всего за время пандемии — 196 949 граждан.
Общее число жертв заболевания достигло 35 045.
Зараженными COVID-19 сегодня считаются 12 440 человек, более 90 процентов из них находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них. В палатах интенсивной терапии остаются 49 пациентов (минус один за сутки).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.